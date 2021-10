INAUGURATI I NUOVI CAMPI IN ERBA SINTETICA AL CAMPO DA CALCIO BECHERONI A LA QUERCE

Uno per il calcio a 5 e l’altro per il calcio a 7, realizzati adiacenti a quello principale. Il sindaco Matteo Biffoni: “Un intervento importante che è stato fortemente voluto e che ci rende davvero felici”

PRATO. Sono stati inaugurati questa mattina alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore alla città Curata Cristina Sanzò i due campi in erba sintetica, uno per il calcio a 5 e l’altro per il calcio a 7, realizzati adiacenti a quello principale al campo di calcio Roberto Becheroni a La Querce.

L’intervento, che è stato realizzato per valorizzare l impianto gestito dalla società sportiva F.C.D. La Querce 2009 e che ha interessato una superficie di 3900 mq, è consistito nella demolizione delle recinzioni e delle attrezzature presenti nel campo sussidiario, nel livellamento del terreno e la compattazione del fondo, nel montaggio del manto erboso sintetico, nella tracciature del campo e nella fornitura e la posa di attrezzature sportive oltre alla recinzione del nuovo campo sportivo, la posa di nuovi cancelli e la predisposizione dell’impianto di irrigazione.

Inoltre l’area adiacente il campo grande (area di allenamento) è stata dotata di un analogo manto in erba sintetica così come i vialetti che dagli spogliatoi portano ai campi. L’intervento ha avuto un costo di circa 200 mila euro e i lavori sono terminati nel mese di ottobre.

“Finalmente realizzato un intervento che è stato richiesto e fortemente voluto dai cittadini. I tempi sono stati un pò lunghi ma ma siamo davvero felici di essere qui oggi, di poter mettere a disposizione di questa società e dei suoi ragazzi e bambini questo ulteriore spazio per poter praticare attività sportiva.

Le società come questa sono importanti non solo per la pratica dello sport ma per la vita sociale, l’arricchimento e la crescita dei nostri ragazzi”. Queste le parole del sindaco Matteo Biffoni.

[comune di prato]