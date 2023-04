Completata la riqualificazione a carico della Fondazione Caript, che restituisce valore agli elementi architettonici di rilievo della sala. Lo sportello sarà una vetrina dell’offerta turistica del territorio

PISTOIA. Questa mattina, in uno spazio all’interno delle Sale Affrescate del Palazzo comunale, in piazza del Duomo, è stato inaugurato il nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica del Comune di Pistoia. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tomasi, l’assessore al turismo Alessandro Sabella, il presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri e il vescovo mons. Fausto Tardelli.

I nuovi locali, attigui alle sale espositive del piano terra, che continueranno ad ospitare mostre e installazioni temporanee, sono stati completamente rinnovati grazie a un progetto curato e finanziato, per un importo complessivo di centomila euro, dalla Fondazione Caript. Si tratta di un intervento che restituisce valore agli elementi architettonici di rilievo dei locali, come le aperture, il bozzato in pietra, compreso uno sportello finemente lavorato di un‘antica cassaforte che è custodita nella sala.

Lasciato il Palazzo dei Vescovi oltre due anni fa, il nuovo ufficio informazioni e accoglienza turistica si stabilisce così in via definitiva al piano terra di Palazzo di Giano, affacciato sulla piazza principale di Pistoia, vero snodo turistico per coloro che arrivano in città e vogliono visitarne monumenti, musei, piazze e punti di attrazione. Separato dagli altri ambienti con arredi divisori per non creare interferenze con le limitrofe attività espositive, lo sportello ha un ingresso autonomo dal portico prospiciente la piazza, facilmente visibile da parte dei turisti che giungono nel cuore della città.

Avrà il ruolo di porta di accesso alla città e al suo territorio, una vetrina dell’offerta turistica di Pistoia e della Montagna pistoiese, un punto di riferimento per ricevere materiale informativo e per coloro che, in questo settore, propongono servizi alla città, con uno spazio dedicato ai pellegrini e ai cammini.

«Il Comune di Pistoia inaugura il nuovo ufficio di informazione turistica, ospitato per la prima volta in una sede di proprietà del comune, ovvero in una sala del Palazzo comunale, quindi facilmente individuabile e accessibile – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo –.

È un importante passo avanti per l’accoglienza turistica e per il lavoro che stiamo portando avanti come Ambito turistico, di cui il Comune di Pistoia è capofila, in collaborazione con la Regione al fine di promuovere e valorizzare il nostro territorio».

«Con l’ufficio che viene inaugurato oggi e il bookshop che abbiamo realizzato nell’Antico Palazzo dei Vescovi adesso sono due le strutture in piazza del Duomo dedicate all’arte, alla cultura e a tutto quanto può contribuire a valorizzare il nostro territorio, a servizio dei pistoiesi e dei turisti. —dichiara il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri — Credo che abbiamo realizzato uno spazio bello e funzionale per svolgervi compiti essenziali come quelli dell’accoglienza e dell’informazione».

La riqualificazione degli ambienti è avvenuta grazie alla divisione tra la zona dedicata alle mostre e l’ufficio di informazione turistica tramite una parete di arredo attrezzata, che si appoggia sul retro di un pannello espositivo. Qui, al centro dello spazio, per ridurre l’impatto acustico, è inserito un plafone fono-assorbente sospeso, sul quale sono posizionati i corpi illuminanti che offrono una luce riflessa sulle volte.

Nei pannelli alle pareti laterali sono inserite le tasche espositive per il materiale promozionale, mentre di fronte all’ingresso è appeso un monitor sul quale si prevede scorrere le immagini significative e di interesse turistico della città e del territorio. Poi, al di sopra della parete divisoria attrezzata è fissato un telaio con un tessuto retroilluminato che presenta le bellezze architettoniche della città: un allestimento che, oltre a schermare le voci, veicola l’immagine di Pistoia come città d’arte.

Particolare attenzione è stata posta alla scelta dei materiali e ai colori caldi degli arredi, consoni al contesto. La soglia in pietra del portale di ingresso, consumata e de-coesa, è stata consolidata con il ciclo restaurativo della pietra, con la modellazione delle lacune e la finitura con polvere di pietra.

L’intera sala che accoglie l’ufficio del turismo è stata riverniciata e opportunamente velata, secondo la cromia e la finitura esistente. Rinnovata anche impiantistica generale, ossia l’impianto elettrico, la linea dati, la climatizzazione degli ambienti, l’impianto di rilevazione fumi e l’impianto di allarme.

Orario di apertura. Fino al 30 settembre, l’ufficio di informazione turistica sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (orario estivo). Dal primo ottobre entrerà in vigore l’orario invernale.

L’ufficio è aperto per 364 giorni l’anno (escluso il giorno di Natale).

[comune di pistoia]