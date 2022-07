incendi in toscana. LA FP CGIL: “VIGILI DEL FUOCO ALLO STREMO”. APPELLO A DIRIGENZA E ISTITUZIONI: “INVESTIRE”

FIRENZE. Un’estate così torrida non la vedevamo da tanto tempo. Le squadre di spegnimento sono a lavoro già da giorni in tutta la regione. I Vigili del fuoco sono impegnati in incendi di qualsiasi tipo, dalla vegetazione alle discariche, di qualsiasi tipo di materiali interessati al propagarsi degli incendi di vegetazione.

I Vigili sono allo stremo, provati dai numerosi interventi, che spesso si protraggono per molto tempo, a causa del clima, il personale è esausto e costretto ad ore di interventi senza tregua. L’incendio più grande ed impegnativo è quello di Massarosa, ma ce ne sono tanti altri rilevanti in tutta la regione.

Anni di de-finanziamento dei servizi pubblici ora vengono plasticamente tutti fuori. Poco personale, pochi mezzi, carenza di Dpi e mancato ricambio di vestiario. Tutte queste mancanze si riversano sui pochi Vigili rimasti. Purtroppo si rivedono sempre gli stessi errori. Grandi carenze sull’organizzazione: non a caso il personale toscano è in stato di agitazione, proclamato qualche giorno fa. Mancano dagli organici 200 unità tra Vigili, capi squadra e capi reparto. A questi bisogna aggiungere i Vigili che vengono impiegati in ruoli amministrativi e quelli prescritti che non possono più stare sugli interventi.

Prendiamo l’incendio di Massarosa: i comandi riprogrammano il soccorso ogni giorno, ai cambi turno, alle 8 e alle 20. Invece a nostro avviso era necessaria una programmazione più lunga, per garantire più persone ed un ricambio sull’evento, 6 ore di lavoro e 6 di riposo. I Comandi non sono attrezzati per il supporto logistico delle squadre, per garantire cibo adeguato, acqua e integratori.

Non c’è uniformità nemmeno nella gestione del personale nei vari comandi. Il personale è costretto a lavorare a 40° e oltre con i Dpi addosso, con grandissime difficoltà. Non c’è il ricambio dei Dpi, vengono usati gli stessi per più incendi mettendo a rischio la salute dei Vigili stessi.

Sappiamo che questo non è il momento delle denunce, lo facciamo da anni inascoltati. Questo è il momento di stringerci intorno a tutti quelli impegnati nello spegnimento e nell’aiuto delle popolazioni. Ringraziamo tutti. Ma è anche il momento dell’appello. Un appello alla dirigenza dei Vigili del fuoco, ma anche alla Regione e a tutte le istituzioni. Servono più personale, più mezzi, incremento di fondi da parte della regione nella convenzione a fronte di maggiori servizi da parte dei vigili del fuoco. Non possiamo ricordarci di loro, i “nostri eroi”, solo quando ne abbiamo bisogno, bisogna investire, pianificare. Non sono “eroi”, ma lavoratori in carne ed ossa, che hanno bisogno di mezzi, di Dpi per non ammalarsi e anche di riposo, per poi riaffrontare il loro lavoro.

Giovanna Lo Zopone (Fp Cgil Toscana)