INCENDIO DI VASTE DIMENSIONI A MONTECATINI ALTO, FIAMME SOTTO CONTROLLO

Attivata la protezione civile comunale. Anche il sindaco Baroncini sul posto

MONTECATINI. Un incendio di grosse dimensioni sta interessando una buona parte di Montecatini Alto.

“Si vedono benissimo le fiamme alte, fumo e odore nelle zone limitrofe”. Dalle prime testimonianze le fiamme starebbero divorando la vegetazione proprio sotto il complesso del Quisisana.

A causa dell’incendio anche la corrente elettrica sta andando a singhiozzo in tutta Montecatini. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco unitamente a quattro squadre della Vab Valdinievole. Sono presenti anche le forze dell’ordine.

“Ho subito attivato la protezione civile comunale appena accaduto e sono già sul posto per le eventuali attività di protezione civile” ha detto il sindaco Luca Baroncini.

“I vigili del fuoco stanno intervenendo prontamente..”

Aggiornamento delle ore 23

La situazione è sotto controllo. È andato a fuoco un appezzamento di terreno con sterpaglie e oliveto e una baracca con rimessa di legname.

Nessuna abitazione risulta coinvolta e non ci sono persone coinvolte. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro per contenere le fiamme. Resta da capire se l’incendio sia doloso oppure no. Strada chiusa per agevolare le operazioni di spegnimento.

[in aggiornamento]