INCENDIO MASSAROSA, MAZZETTI (FI): INTERVENIRE A SOSTEGNO DEGLI SFOLLATI

Il deputato pratese interviene sul terribile incendio: Adesso è fondamentale la messa in sicurezza delle persone, poi dei beni

PRATO. “Siamo sconvolti dal terribile incendio che, da diverse ore, sta devastando Massarosa, nel Lucchese, un comune caratterizzato da un patrimonio naturale e paesaggistico prezioso. Per fortuna, al momento, non risultano persone ferite ma i danni a beni privati e comuni sono ingenti.

Purtroppo, anche la Toscana, come altri territori della nazione, è devastata dal fuoco. I Vigili del Fuoco, come sempre, stanno facendo l’impossibile ma l’ultimo resoconto è di un fuoco fuori controllo, anche a causa del vento.

Adesso è fondamentale la messa in sicurezza delle persone, poi dei beni. Per quanto mi compete mi attiverò per sollecitare il più rapido intervento a favore degli sfollati della zona e di tutti coloro che hanno subito danni con ogni misura necessaria.

Massimo impegno, inoltre, a chiarire le cause e i potenziali effetti sulla biodiversità della zona”.

Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, Deputata FI.