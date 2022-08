INCENDIO STERPAGLIE SULLA DECLASSATA, LA STRETTOIA DEL SOCCORSO RIAPRE VERSO LE 20

A prendere fuoco la vegetazione che corre lungo la strada

PRATO. Da circa un’ora è chiusa in entrambi i sensi la strettoia del Soccorso lungo viale Leonardo da Vinci a causa di un incendio sterpaglie scoppiato attorno alle 18.30. Le fiamme, hanno aggredito la vegetazione che corre lungo corsia direzione Pistoia dall’incrocio con via del Purgatorio a quello con via Nenni.

“I vigili del fuoco – fa sapere il sindaco Matteo Biffoni — stanno terminando le operazioni di spegnimento dell’incendio lungo la declassata. Sul posto ci sono le pattuglie della Polizia Municipale. La strada riaprirà verso le 20”.

Il traffico è stato deviato per motivi di sicurezza perchè il fumo aveva invaso la carreggiata riducendo notevolmente la visibilità.