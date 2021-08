incendio sulle colline di tizzana. IL SINDACO: LA SITUAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ

Sul posto anche l’assessore Lia Colzi. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o all’interno di abitazioni

QUARRATA. Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio tra Catena di Quarrata e Tizzana, che ha interessato buona parte della collina, le vie di Seano e San Michele e ha minacciato anche la scuola dell’infanzia di Catena. Sul posto è infatti accorsa anche l’assessore alla pubblica istruzione Lia Colzi.

Sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, la VAB, la protezione civile.

Grazie a due elicotteri, che hanno compiuto numerosi passaggi, l’incendio è stato via via domato e ora la situazione sta tornando alla normalità; fortunatamente non si sono registrati danni a persone o all’interno di abitazioni.

[comune di quarrata]