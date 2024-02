inceneritore. DANIELE MANETTI C’È O CI FA?

Dopo anni di video di denuncia sulle violazioni ambientali del territorio Daniele Manetti (Legambiente Quarrata) fa scena muta al Consiglio comunale aperto dedicato all’emergenza principale della piana. Non sapeva davvero cosa dire sull’inceneritore di via Tobagi? Il Brancaleone dell’ambientalismo locale, venga a farsi catechesi sulle pagine del nostro giornale, e si aggiorni, se non conosce la questione

AGLIANA-QUARRATA. Conoscendo la passione che guida Daniele Manetti nella difesa dell’ambiente, devo credere che lui non c’é e dunque, ci fa, visto che si è presentato con uno stravagante (anche ipnotizzante) comunicato stampa preassembleare, promettendo “tuoni e fulmini” che però non conferma e che non può sostenere, perché impedito dal Romitino (il sindaco di Quarrata, ndr) a fare esternazioni pregiudizievoli per lo squadrone inceneritorista.

Daniele Manetti ci smentisca: è lui che ha pubblicato questo comunicato di Legambiente o no?

“INCENERITORE DI MONTALE, il 14 Febbraio 2024 CONSIGLIO COMUNALE APERTO ad Agliana, i volontari di Legambiente Quarrata ci saranno per sapere quale sarà il suo futuro.

Tantissime le proposte dei nostri volontari, la prima delle quali è poter entrare con due o tre dei nostri volontari nell’inceneritore per un mese quando e come ci pare per controlli, assumendosene tutte le responsabilità per la loro salute ed infortuni, se è come dicono tutti, che quell’inceneritore non da problemi, non vedo perché i responsabili ci dovrebbero dire di no…

Vedremo poi per tutte le altre nostre proposte..

Un grandissimo saluto collaborativo a tutti [Manetti Daniele]”.

Come si spiega la retromarcia nella pubblica assemblea della (dis)onorevole Legambiente quarratina che si è astenuta da ogni intervento pubblico con il suo leader filo-romitiano?

Daniele Manetti non ha avuto un balzo di indignazione, quando il Dottor Montalti ha parlato di “cancellazione con il tempo dell’indagine epidemiologica”? Dov’è finita la sua/loro fervente passione critica, così frequente e stimolatoria per risvegliare la coscienza civica dei concittadini ignari su discarica, sversamenti di gasolio, amianto Breda e inceneritore di Montale?

Allora, Daniele, inizia a collaborare criticamente (lo hai scritto tu o non?), ispirato a Scienza e Coscienza, ovvero a non cadere in marchiane contraddizioni aristosteliche: devi scegliere fra Dio o Mammona. Non puoi servire due padroni e “farci due palle (così) sui social” con la difesa dell’ambiente e poi tenere un basso profilo alla Dell’Anno mancando di fare un intervento critico in favore della dismissione dell’impianto e questo, ancora più grave, seguendo la circostanza di una tua presenza ad Agliana (t’hanno visto tutti).

Stai a casa e ben chiuso, se temi le ritorsioni dell’usciere quarratino che tanto ti piace richiamare nei tuoi spot pseudo ambientalisti!

E adesso, ci faccia una replica: la pubblicheremo subitamente, visto che i suoi simpatizzanti non risparmiano complimenti per la sua attività, come la Gabriella Favi che scrive: Grande ❤️Daniele Manetti…Complimenti della sua attenzione ⚠️ per situazioni difficili che sono anni non sentono e non vedono i veri responsabili. Esticazzi!

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]