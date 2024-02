inceneritore. DANIELE MANETTI METTE LA TOPPA CHE È PEGGIO DEL BUCO

Daniele Manetti non resiste e mette una “toppa che è peggio del buco e noi, non possiamo resistere e denunciamo il Brancaleone dell’ambientalismo locale, che si smentisce due volte, umiliandosi ai piedi del Romitino. Quando si dice che al ridicolo non c’è mai fine

AGLIANA-QUARRATA. Lo sapevamo, era solo questione di ore. Daniele Manetti, non ha resistito al grave episodio si silenzio-assenso (pro inceneritoristi) tenuto la sera del 15 in pubblica assembla comunale ad Agliana. Il Brancaleone legambientista, non solo mette un tacon pegio del buso, ma lo firma anche a nome dei suoi associati, ridicolizzandoli a fronte della opinione pubblica.

Adesso tutti sanno che gli ambientalisti di Quarrata, vanno benissimo a pulire le fosse e denunciare le discariche abusive, ma non saranno da chiamare a parlare di argomenti sgraditi alle Amministrazioni Dem qual è massimamente l’inceneritore.

Così risponde Brancaleone Daniele Manetti che espone tutti i suoi volontari al ridicolo e ad un pesante danno di immagine:

CI VORRANNO ANNI ED ANNI PER USCIRE DA QUESTO INFERNO E DA TUTTE LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE CI ATTANAGLIANO, ci riusciremo soltanto se TUTTI INSIEME faremo sinergia, ed i nostri politici devono capire che basta con i ritorni immediati del loro operato…non servono a niente, la nostra è una repubblica fondata sull’emergenza, invece abbiamo bisogno DI PIANIFICARE E DI REALIZZARE UN CRONOPROGRAMMA DI TUTTI I LAVORI DA FARE A LUNGA SCADENZA e del quale siano rispettati i tempi e ci siano i finanziamenti per realizzarli e da controllare a scadenze prestabilite IN MODO DA fare i lavori nei tempi prestabiliti, SEMBRANO COSE OVVIE QUELLO CHE DICO.. e purtroppo non c’è altra strada per uscirne e chi dice che risolve tutte queste gravi problematiche ambientali a livello TECNICO nel breve tempo prende in giro i cittadini!!!!!

Un saluto collaborativo

Manetti Daniele e tutti i suoi volontari

Interessante osservare come, tirato in ballo per un comportamento colposamente elusivo in merito alle dichiarazioni da farsi in Consiglio comunale, il legambentista de’nojantri non cita nemmeno la parola “inceneritore” e così sprofondando con tutta la sua armata nel ridicolo: tutto questo per non deludere il suo Romitino!

Semplicemente ridicoli e contraddittori, ovvero opposti al vero sentimento che dovrebbe accompagnare un esponente ambientalista.

Allora, Daniele, inizia a collaborare criticamente (lo hai scritto o non?), ispirato alla logica e non renderti ridicolo cadendo in marchiane contraddizioni aristoteliche. Non puoi servire due padroni e “farci due palle (così) sui social” con la difesa dell’ambiente e poi tenere un basso profilo alla Dell’Anno sull’inceneritore.

Se peraltro ti firmi anche per tutti i volontari, li coinvolgi tutti al ridicolo: hai dimostrato definitivamente che sei al servizio delle amministrazioni, temendo di urtare i desiderata dell’usciere quarratino che tanto ti piace richiamare nei tuoi spot pseudo ambientalisti che sono utili solo ad addormentare le coscienze ai cittadini spesso svogliati e/o assonnati sull’argomento inceneritore di Montale!

Alessandro Romiti

