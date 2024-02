inceneritore. IL VICESINDACO DI QUARRATA MEARELLI SUPPORTA LA QUARTA PROPOSTA DEL NEROZZI “RIFIUTI ZERO”. STASERA ARRIVA BEPPINO E DUNQUE AVREMO RIVELAZIONI HOT?

Sbalorditiva la dichiarazione di Patrizio Mearelli che rendono giustizia alla montagna di menzogne e reticenze che ammantano l’inceneritore di Montale e dimostra la bontà della proposta Rifiuti Zero.

PIANA. Questa sera, al Consiglio comunale ci saranno autorevoli esperti insieme al “premio Nobel per l’ambiente” Rossano Ercolini e anche il Presidente dell’Ordine dei Medici Beppino Montalti e, statene certi, saranno loro i protagonisti della serata.

Ercolini potrà indicare quali sono i percorsi corretti di gestione delle 3R “Riuso, Riciclo e Recupero” con “0” rifiuti, rassicurando il dubbio intrinseco del vicesindaco quarratino Patrizio Mearelli, dimostratosi così ignorante.

Una tecnica di differenziazione spinta che non vuole entrare nella testa dei nostri amministratori pigri e reticenti: l’ultima è stata quella del Romitino che da Quarrata (lui è noto a chi scrive, per essere completamente a digiuno in materia di gestione ambiente, già dai tempi della sua funzione di consigliere in Provincia) che gli hanno fatto dire – mandando una minaccia trasversale agli altri mayor – che il Benesperi, “….esprimeva una posizione vicina alla nostra (lui e il Betti ndr)”.

Con tale epitaffio apparso su La Nazione, il Pd ha ricordato a Luca Benesperi, tramite l’usciere quarratino che la società CIS spa ha un un CdA che è “uno e trino”: lo statuto è “staliniano e piccicentrico”, non si prevede il dissenso. Mai.

I sindaci devono votare all’unanimità: quale? E se c’è una mistificazione dei fatti, come c’è oggi in corso di attuazione? Quando venne redatto tale blindativo statuto, non erano previste le “perturbazioni politiche” (la piana era rossa come le Ferrari) e i Sindaci omologati, dovevano essere allineati e ubbidienti, come oggi sono e anche se sono targati centro dx, vengono subito addomesticati, come hanno dimostrato l’assessore Ciottoli e il sindaco Benesperi.

Intanto la sessione di questa sera di Consiglio comunale aperto è vista di cattivo occhio da due sindaci rossi, ma – notizia strepitosa che viene dalla segreteria dell’Ordine dei Medici – sembra che sarà presente il Presidente Dottor Beppino Montalti che però a oggi non ha formalmente prenotato l’intervento e quindi confermato l’invito di partecipazione fatti anche dal Comitato antinceneritorista.

Il controcanto al Romitino di Quarrata, lo ha già fatto il vice Mearelli (linguaccia mia, statte zitta) che assegna piena dignità e valenza alla quarta ipotesi “Rifiuti Zero” del Consigliere Nerozzi: la stampella pedritiana, stasera sembra che sarà attovagliato in un ristorante insieme al duetto ambientalista Ercolini/Bertini (per un allineamento definitivo): Mearelli spiega la necessità di fare una raccolta spinta alla maniera del sistema consorzio Priula, cioè ben prossima allo “0” per eliminare anche quel 20 % che impedirebbe una dismissione completa di qualche inceneritore.

Insomma un evento davvero speciale, al quale chi scrive non farà mancare delle esplosive rivelazioni sulla malagestio dell’impianto di incenerimento.

Alessandro Romiti

alessandroromiti@linealibera.info