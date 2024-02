inceneritore. PERCHÉ I SINDACI DI MONTALE, AGLIANA E QUARRATA NON HANNO MAI CHIESTO LA CONCLUSIONE DELLA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA?

Elena Bardelli (Movimento Indipendenza): “Manca anche un registro regionale dei tumori”

SERRAVALLE. Giovedì 15 febbraio ad Agliana si è svolto un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza sul tema termovalorizzatore di Montale, dove tra gli altri è intervenuto il Presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia, rivelando per quanto compete l’ambito sanitario due dati molto importanti, che non possono non essere prgesi in considerazione da parte delle tre amministrazioni comunali socie del CIS.

Il primo dato è l’assenza di un registro regionale dei tumori; il secondo è il fatto che l’indagine epidemiologica sulla popolazione esposta all’inceneritore, iniziata grazie all’impegno di coraggiosi medici di base, non è mai stata completata, finendo per essere dimenticata da tutti.

Davanti a queste affermazioni non si può rimanere indifferenti. Un registro dei tumori infatti costituisce il primo strumento per poter prendere consapevolezza della situazione oggettiva circa lo stato di salute di una popolazione. Gli esiti della indagini epidemiologica sono poi fondamentali e determinanti per ponderare ogni tipo di scelta e azione politico-amministrativa in merito al futuro del termovalorizzatore. E allora ci chiediamo: che cosa hanno fatto i sindaci di Montale, Agliana e Quarrata in tutti questi anni? Hanno dormito? Perché, in quanto responsabili ultimi della sicurezza e della sanità pubblica nei territori di loro competenza, non hanno sollecitato e preteso la conclusione di quegli studi sullo stato di salute della popolazione in relazione all’impianto di smaltimento dei rifiuti?

Si tratta di un comportamento a nostro avviso davvero inconcepibile e inammissibile, da cui possiamo chiaramente e tristemente evincere come tra i criteri decisionali degli amministratori non sia contemplata affatto la salute dei cittadini.

Elena Bardelli

Coordinatore Provinciale Movimento Indipendenza