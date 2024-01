INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE A CAFAGGIO, UNA PERSONA FERITA

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma poco prima delle ore 3 per estrarre una persona rimasta all’interno di una delle auto coinvolte nel sinistro

PRATO. I vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti questa notte, poco prima delle ore 3.00, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Il sinistro è avvenuto in via Roma, a Cafaggio.

I vigili del fuoco, intervenuti con due automezzi di soccorso, hanno estratto una persona, rimasta all’interno di uno dei veicoli, per poi affidarla alle cure dei sanitari.

Sul posto, oltre al personale del 118 anche la Polizia Municipale per i rilievi atti a risalire alla dinamica del fatto.

[lucchesi — vigili del fuoco]