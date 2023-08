INCIVILTÀ E DEGRADO A SAN MARCELLO

“Il grado di questo comportamento incivile, sta diventando sempre più marcato, chiaramente investe solo una frangia della nostra popolazione, ma in continuo aumento e forse anche alcuni ospiti”

SAN MARCELLO. Lo stato di degrado delle strade di San Marcello Piteglio, non è un mistero, è sotto gli occhi di tutti, ma la cosa che a malincuore devo denunciare è una diffusa inciviltà, una maleducazione senza limiti, un imbarbarimento cui non credevo mai di poter constatare di persona.

Il grado di questo comportamento incivile, sta diventando sempre più marcato, chiaramente investe solo una frangia della nostra popolazione, ma in continuo aumento e forse anche alcuni ospiti, e si manifesta lasciando ovunque, senza alcun rispetto per l’ambiente e per le persone, sacchetti pieni di rifiuti, bottiglie vuote di vetro, di plastica, oggetti di tutti i tipi e dimensioni, pile scariche, e potrei continuare senza por limiti al tempo e allo spazio; i bordi delle strade sono strapieni di questi rifiuti, tanto che si può lasciare anche qualche batteria d’auto ormai esaurita, non parliamo poi degli escrementi dei cani, questo è veramente intollerabile e indice di una innata maleducazione irrispettosa per ogni cosa, gli animali, se si amano, bisogna saperli accudire, per cui bisogna avere anche l’umiltà di chinarsi e raccogliere i loro escrementi.

Sono portato a pensare che anche l’attuale sistema di raccolta rifiuti, per alcuni versi, non ha reso semplice il disfarsi di alcuni rifiuti, penso alle bottiglie di plastica e/o alla carta e cartoni, una volta per strada c’erano i cassonetti dove poter collocare detti rifiuti, oggi, purtroppo, per alcuni, o per pigrizia o per puro menefreghismo, è più semplice gettarli per terra; non mi spingo oltre per definire questo comportamento, se non un puro e semplice atto di inciviltà.

C’è qualcuno che cerca di dare una parvenza di giustificazione a questo tipo di comportamento, come reazione, un po’ scomposta, contro il “Sistema”, non so a quale sistema si faccia riferimento, penso che sia soltanto una mancanza delle norme basilari di civile convivenza, uno stato di maleducazione permanente e di insita idiozia, perché se non si capisce che inquinare l’ambiente che ci circonda fa male a tutti anche a chi questo ambiente inquina, allora vien da pensare che siamo messi veramente male.

Non so se vale più il detto “l’esempio viene dall’alto”, penso che il buon esempio da chiunque viene è ben accetto perché la sua funzione deve essere educativa in tutti i sensi, cioè deve tendere, come diceva il poeta “A egregie cose”, ma si può dire onestamente che qui a San Marcello Piteglio siamo in questa condizione?

Voglio credere che ci siano ancora i modi e i tempi per poter dare una svolta positiva a questo imbarbarimento, nell’attesa bisogna vigilare e denunciare questi comportamenti deleteri per tutta la comunità.

