incontri alla coppe d’agrùmia. A ME M’È PARSO DI VEDER PEDRITO, MA S’ERA LUI, GLI’È ANDATO VIA SPEDITO. CERTO SAREBBE STATO UN AFFARONE, TROVARCI PURE IL CIOTTOLO D’OMBRONE…

CHI CAMMINA AL BUIO, LUCA,

DICE IL SALMO «INFILA IN BUCA»

Citazione dal Salmo 73

Studiate, fratres, vi fa bònos!



STAMATTINA, 23 settembre, verso le 11 e qualcosa, alla Coop di Agliana – piuttosto affollata – mi è sembrato di vedere il sindaco Pedrito che, appena ha capito chi c’era sotto la mia mascherina, ha abbassato il capo sul suo cellulare e ha finto di spippolare. Ma potrei anche essermi sbagliato: posso aver fallato, dice Renzo a don Abbondio.

Nell’euforia della vittoria del centrodestra a Agliana (2019), Luca Benesperi quando mi trovava alla Còppe, si sbracciava e mi faceva un sacco di scodinzolamenti come un Jack Russell.

Al tempo in cui non era arrivata la segretaria Paola Aveta, il sindaco della repubblica conciliare agrumiése non aveva ancora deciso, col suo sceriffo Ciottoli (quello delle cianchette in Comune e delle criccate alle scuole di Vignole), di denunciarmi per pericolosissimi «disegni criminosi» (così il signor Claudio Curreli, assecondato da tutta la procura), ma al contrario mi si rivolgeva per chiedere consigli e suggerimenti.

Il Ciottoli-Trapélo ora ci attacca e “ci cogliona” direttamente sul Facebook di Linea Libera augurandoci buona vita. Grazie. Ma che cazzo vuol dire? Per aver buona vita un cittadino italiano non dovrebbe avere un paese (minuscolo come l’italia, sempre minuscolo) in cui il meno sono tutti i falsi che circolano nella pubblica amministrazione; e il più è lo straccio e la distruzione della Costituzione da parte di gente come Napolitano, Mattarella, il sistema Palamara, gli inciuci delle Regioni e le inettitudini dei sindaci.

Poi, sempre per avere buona vita, occorrerebbe che nessuno ci rompesse i coglioni con il Green Cazz e, soprattutto, che ci levasse dai piedi amministratori come quelli della Piana: cosa impossibile perché il prefetto làtita e la procura tiene i classici bassi profili istituzionalizzati dal signor Renzo Dell’Anno e succedanei. Un gran bel casino, sì!

Tuttavia, dato che Linea Libera è nata con un solo scopo, quello di dire la verità (ergo: di rompere il cazzo a tutti), ci è venuto in mente di augurare buona vita (ma soprattutto breve, perciò buona vita a noi cittadini…) alla giunta inciuciorum pedritico-aveto-agnellònica.

E poiché Luca Benesperi è un sindaco con forti tratti caratterizzanti di infanzia non ancora del tutto risolta, gli abbiamo dedicato una bella poesia, epperò in parodia (A Luca caduto in una buca), esemplata su A Silvia (caduta giovinetta) del Leopardi.

Ce la siamo fatta scrivere, la parodia, apposta, da un poeta di Agrùmia del Ponte dei Bini: Rolando Giunti, quello dell’acqua fino alle palle e pesci punti.

Ora leggete e smettete di fare i suscettibili, ragazzi! Pigliàtela un po’ come si deve nella cultura popolare: sul ridere, porca melletta! La parodia è una nobile forma d’arte letteraria che dovrebbe essere ben nota all’italia (minuscolo), paese forzatamente in mano ai democratici e, proprio per questo, parodia vivente di qualsiasi altro vero paese democratico…

A SILVIA caduta giovinetta Silvia, rimembri ancora

Quel tempo della tua vita mortale,

Quando beltà splendea

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

E tu, lieta e pensosa, il limitare

Di gioventù salivi? Sonavan le quiete

Stanze, e le vie dintorno,

Al tuo perpetuo canto,

Allor che all’opre femminili intenta

Sedevi, assai contenta

Di quel vago avvenir che in mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

Così menare il giorno. Io gli studi leggiadri

Talor lasciando e le sudate carte,

Ove il tempo mio primo

E di me si spendea la miglior parte,

D’in su i veroni del paterno ostello

Porgea gli orecchi al suon della tua voce,

Ed alla man veloce

Che percorrea la faticosa tela.

Mirava il ciel sereno,

Le vie dorate e gli orti,

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.

Lingua mortal non dice

Quel ch’io sentiva in seno. Che pensieri soavi,

Che speranze, che cori, o Silvia mia!

Quale allor ci apparia

La vita umana e il fato!

Quando sovviemmi di cotanta speme,

Un affetto mi preme

Acerbo e sconsolato,

E tornami a doler di mia sventura.

O natura, o natura,

Perché non rendi poi

Quel che prometti allor? perché di tanto

Inganni i figli tuoi? Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,

Da chiuso morbo combattuta e vinta,

Perivi, o tenerella. E non vedevi

Il fior degli anni tuoi;

Non ti molceva il core

La dolce lode or delle negre chiome,

Or degli sguardi innamorati e schivi;

Né teco le compagne ai dì festivi

Ragionavan d’amore. Anche peria fra poco

La speranza mia dolce: agli anni miei

Anche negaro i fati

La giovanezza. Ahi come,

Come passata sei,

Cara compagna dell’età mia nova,

Mia lacrimata speme!

Questo è quel mondo? questi

I diletti, l’amor, l’opre, gli eventi

Onde cotanto ragionammo insieme?

Questa la sorte dell’umane genti?

All’apparir del vero

Tu, misera, cadesti: e con la mano

La fredda morte ed una tomba ignuda

Mostravi di lontano. Giacomo Leopardi A LUCA caduto in una buca Luca, ricordi ancora

quel tempo della tua vita normale,

quando avéi qualche idea

per i baffi tosati e fuggitivi

e tu, tutto gasato, il limitare

del Comune salivi? Tu turbavi le quiete

stanze, e Trapélo intorno

al tuo perpetuo schianto,

quando l’epigastrìte più violenta

t’inchiodava, serpenta,

su tavoletta al cesso in cui sedevi.

Era il luglio petoso: e tu solevi

così suonare il corno. Noi Pane & Rose a quadri

talor spulciando e le sudate carte

igieniche e, per primo,

tutto il lavoro che finiva a carte

di 48, in quel bestial bordello

d’Agrùmia, gran casino e vera croce,

guardavàm la veloce

tua màn già pronta al fuggi-fuggi & téla!

Scappavi come un treno

per vie motose ed orti,

e da Calice e Brana e sotto il ponte.

L’Aveta, aithé, non dice

quel che sentivi in seno. Che pensieri ponzavi!

Che storie di melletta, Luca, ovvia!

Che gran filosofiascappare a piè levato!

Quando a bottarga sedevamo assieme,

ripeterti mi preme,

o Luca frastornato,

non eri, come sei, grande sventura.

O Agrùmia folle e dura!

Perché corrompi, poi,

i tuoi figli volubili e sì tanto

li guasti più che puoi? Portasti il tuo Comune nell’inferno

degli accordi indecenti e senza grinta:

fallisti, o tenerello. E non vedevi

stronzi, ruffiani e buoi.

E t’indolciva il cuore

il poter tu premiar splendente il nome

di gente da occhiolìn ruffiani e schivi;

e perfino i compagni ai dì festivi

ti promettéano amore. Ma tutto durò poco:

le tue promesse furon danni; e bèi!

I voti a te assegnati?

Tutti in monnezza: come

cacca per scarabei,

Luca che poi non superò la prova!

Il nostro cuore freme!

È questa Agrùmia? Questi

gli inganni sparsi tutti ai quattro venti,

che invàn giurasti – e ricordarti preme?

Chi ti votò, li giudichi dementi?

Scivolato dal pero,

tu, Pedrito, cadesti: e con la mano

mostrasti la disfatta tutta gnùda

in territorio agliàno. Rolando Giunti (e pesci punti)



