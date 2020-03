incontri. QUATTRO CHIACCHERE CON SUSANNA RIGACCI, SOPRANO ANTIDIVA

FIRENZE. Precisiamo subito che questa intervista è stata realizzata all’inizio di febbraio, prima dell’emergenza CoronaVirus e del drastico cambiamento imposto alle nostre quotidiane abitudini. Appuntamento a Firenze per fare quattro chiacchiere con una sublime voce, Susanna Rigacci. Da 20 anni è il soprano che accompagna il maestro Ennio Morricone nelle esibizioni dal vivo in tutto il mondo.

Basta digitare su You Tube “Morricone/live“ e appaiono decine di finestre con tra le prime scelte “L’estasi dell’oro”, tema che è parte della colonna sonora del film “Il buono, il brutto, il cattivo” di Sergio Leone.

Il soprano che è diventato parte indissolubile dei concerti del grande Maestro Morricone è proprio lei, Susanna Rigacci. Basterebbe già questa performance (guardate il concerto di Venezia, in piazza san Marco) per essere conquistati dalla sua voce. Ma vi confesso che trovarsi a passeggio per Firenze in compagnia di una delle voci più conosciute al mondo per fare quattro chiacchiere è una esperienza bellissima, perchè Susanna è una antidiva e riesce a metterti a tuo agio in poco tempo.

Chi scrive ha avuto la fortuna e l’onore di avvicinare e conoscere la Rigacci grazie alla sua attività di insegnante di canto (Susanna collabora e insegna in varie accademie musicali, con allievi e allieve provenienti da ogni parte del mondo).

Una delle sue allieve, la cantante Cinzia Biancalani mi ha presentato mesi fa la Maestra Susanna Rigacci che molto gentilmente ha accettato dopo qualche lezione di fare una chiacchierata tra amici. Proprio una chiacchierata tra amici, perchè Susanna è così, e quindi comodamente seduti all’interno di un caffè pasticceria in centro a Firenze abbiamo conversato di musica ed emozioni.

La Rigacci, nata a Stoccolma, comincia a calcare i palcoscenici da giovanissima , affermandosi in concorsi internazionali già a 25 anni,il suo vasto repertorio classico è affiancato da musica contemporanea e moderna.Canta in sei lingue e non si contano i teatri dove si è esibita, praticamente i più prestigiosi al mondo e location da favola tra cui l’Arena di Verona e il teatro di Erode Attico (Atene).

Il suo incontro col Maestro Morricone avviene in occasione di una esibizione nella quale Susanna interpretava una opera del Maestro ma con un altro direttore d’orchestra. Al termine di quel concerto il Maestro, conosciuto in tutto il mondo per le sue meravigliose colonne sonore, si complimentava con lei e le proponeva di affiancarlo come soprano per le sue musiche da film. E così da 20 anni Susanna Rigacci è la voce che fa sognare sottolineando in maniera eccellente le più famose opere del Maestro Morricone.

La Rigacci studia molto; la sua vita incentrata sulla musica, per la musica la porta a seguire tutta la musica, anche le forme più moderne, ma in casa, come sottofondo per rilassarsi di solito ascolta Frank Sinatra oppure Charles Aznavour.

Insistendo un poco sono riuscito a farmi dire qual è il suo gruppo rock preferito: i Queen. Per la Rigacci la bravura di Freddie Mercury è ineguagliabile ma adora anche i Pink Floyd, e a dimostrazione di ciò, all’uscita dal locale, passeggiando verso piazza Beccaria ci ha regalato la sua interpretazione di The great gig in the sky, con i passanti che si giravano ammirati ed estasiati.

Grazie per la piacevole chiacchierata Susanna anzi Maestra Susanna Rigacci e grazie a Cinzia Biancalani per aver organizzato l’incontro.

Gianluca Risi

[gianlucarisi@linealibera.info]