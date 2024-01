Istituite modifiche temporanee alla circolazione veicolare dal 22 al 26 gennaio

CANTAGALLO. Nell’ambito del programma di manutenzione della rete viaria provinciale la Provincia di Prato ha emesso un’ordinanza per l’esecuzione di indagini strumentali lungo la SP2 “della Carigiola”, nel comune di Cantagallo, con conseguente regolamentazione temporanea della circolazione durante l’esecuzione del servizio.

Le indagini, commissionate dall’Ente e realizzate sui versanti e a bordo strada, in particolare dal km 0+000 (località Luicciana) al km 3+500 (ponte sul Carigiola) saranno eseguite da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Pertanto, da lunedì 22 gennaio, nei suddetti tratti della Sp2 “della Carigiola”, sarà istituito il restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e, quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario ma non oltre i 15 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e per facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera.

“La sicurezza stradale è una priorità assoluta dell’Ente – ha dichiarato il presidente della Provincia Simone Calamai – le indagini strumentali, condotte da esperti qualificati, sono finalizzate ad una valutazione approfondita delle condizioni della strada al fine di identificare potenziali rischi e adottare misure correttive per garantire la massima sicurezza e percorribilità”.

