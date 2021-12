Il 18 dicembre prossimo tre liste in lizza (Democratici e Progressisti, Provincia Pt Civica e Provincia per tutti); 18 candidati per 10 posti. Nessun cambio per il Presidente

PISTOIA. [a.b.] Sono state indette le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Si tratterà di eleggere in tutto dieci consiglieri. Non ci sarà invece nessun cambio per il Presidente Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio, che rimane alla guida dell’amministrazione.

Le operazioni di voto si svolgeranno Sabato 18 Dicembre 2021 – dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Pistoia – Sala Nardi – al primo piano del Palazzo di Piazza San Leone, 1 – Pistoia.

Tre le liste presentate: Democratici e Progressisti (Lisa Amidei, Ferdinando Betti, Antonella Cotti, Silvia Franchi. Gabriele Giacomelli, Gianfranco Spinelli, Nicola Tesi); Provincia Pt Civica (Walter Mandolini, Zaira Vinci, Silvio Buono, Tina Nuti, Giovambattista Grasso); Provincia per tutti (Francesca Capecchi, Oliviero Franceschi, Patrizia Manchia, Milva Pacini, Andrea Tonarelli, Lorenzo Vignali).

Si tratta di elezioni di secondo livello per cui votano solo i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale. Il peso elettorale di ogni voto dipende dal Comune di appartenenza per cui il punteggio sarà ponderato.

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto

L’elettore dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di validità. È richiamata a tutti l’attenzione al rispetto del Piano di Sicurezza Covid Elezioni 2021.

In tutta Italia si voterà per il rinnovo di 75 consiglio provinciali e per il rinnovo di 31 presidenti di Provincia.

Sul sito della Provincia è attivo un link dedicato con le comunicazioni, la modulistica e la sezione FAQ.