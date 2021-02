indipendenti vs autoritari. CARLA BRESCHI E GABRIELE GORI SCHIERATI CONTRO GLI OTTUSI DEL SARCOFAGO DI VANNI FUCCI

I due consiglieri non condividono il fatto che la città sia gestita da un ristrettissimo numero di persone in modo autoritario e che non vogliono dialogare con nessuno che pone domande e riflessioni

OGGI in Comune a Pistoia è nato il Gruppo Indipendente, composto dai consiglieri comunali Carla Breschi e Gabriele Gabriele Gori

Il gruppo non vuole dar precedenze a bandiere e etichette, ma ascoltare armati di buon senso i cittadini per far emergere ataviche problematiche irrisolte e poco attenzionate dall’amministrazione.

Questo gruppo, oggi formato da due soggetti, vuol essere inclusivo e mai divisivo per cui è pronto ad accogliere chi voglia lavorare per il bene della città, in quanto i due consiglieri non condividono il fatto che la città sia gestita da un ristrettissimo numero di persone in modo autoritario e che non vogliono dialogare con nessuno che pone domande e riflessioni.

