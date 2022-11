INDIVIDUATO E SANZIONATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UN VEICOLO FUORI REGOLA CON UNDICI VERBALI PENDENTI

Contestate al conducente violazioni per oltre 400 euro e il fermo del mezzo

PISTOIA. Nei giorni scorsi, durante le consuete attività di controllo del territorio, la pattuglia pedonale della Polizia Municipale ha notato in corso Gramsci un veicolo con le doppie frecce azionate. Gli agenti si sono avvicinati al conducente, chiedendo di esibire i documenti di guida e del veicolo. Dai controlli è emerso che il veicolo, di proprietà di una società con sede in Slovacchia, era immatricolato all’estero, ma il conducente risultava nato e residente a Pistoia, circostanza che ha insospettito gli agenti.

Da accertamenti successivi, infatti, è risultato che il contratto di noleggio era scaduto e che sul veicolo pendevano undici verbali non pagati che adesso, grazie all’individuazione del conducente del veicolo, è stato possibile notificare.

All’uomo sono stati anche contestati la violazione dell’articolo 93bis del codice della strada (relativo alle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli immatricolati in uno stato estero e condotti da residenti in Italia) che prevede una sanzione di 250 euro e il fermo del veicolo, a cui si è aggiunta la violazione dell’articolo 80 per la mancata revisione del veicolo che prevede una sanzione di 173 euro e un ulteriore fermo sul veicolo in quanto il conducente ha rifiutato il pagamento immediato in misura ridotta, come previsto nelle ipotesi di violazioni commesse con veicoli immatricolati all’estero.

[comune di pistoia]