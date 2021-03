infermieri. 8.303 LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Lo comunica Estar dopo la chiusura dei termini per la presentazione. A giugno la graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato

FIRENZE. Sono 8.303 le domande di partecipazione al concorso Estar per assunzioni a tempo indeterminato di infermieri per tutte le Aziende Sanitarie della Toscana (il termine per la presentazione delle domande scadeva ieri, 4 marzo alle 12).

Estar prevede di svolgere le prove scritta e pratica a metà aprile e tutti gli orali nella seconda metà di maggio, in modo da avere già a giugno la graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, che si aggiungerà alla graduatoria già esistente che mette a disposizione 1.516 infermieri per assunzioni a tempo determinato di durata anche pluriennale”.

[toscana notizie]