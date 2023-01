INIZIATI OGGI I LAVORI DI BITUMATURA IN CORSO FEDI

Da domani previste modifiche alla viabilità nelle vie limitrofe

PISTOIA. In corso Silvano Fedi sono iniziati oggi, mercoledì 11 gennaio, i lavori di risanamento e bitumatura della sede stradale.

Per consentirne l’avanzamento, dal 12 al 16 gennaio, sono previste alcune modifiche alla viabilità nelle vie limitrofe.

Nello specifico, da domani, giovedì 12 gennaio, in via del Tau saranno vietati la sosta e il transito; in via Carducci (nel tratto tra via del Tau e corso Fedi) sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, con la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione nel tratto tra via del Tau e via Cavour per permettere l’uscita dal comparto.

Fino al 16 gennaio, in corso Silvano Fedi rimangono il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata e sarà vietata la circolazione nella corsia riservata ai bus.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.