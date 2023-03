inquietudine 2. UN ALTRO GIORNO DI ROSSELLA O’ HARA A QUARRATA E LE SANATORIE EDILIZIE FIORISCONO IN COMUNE COME ROSE DI MAGGIO

Com’è buffo il destino, procura della repubblica di Pistoia! Nelle carte compare quello stesso geometra presso il quale, nel pomeriggio e dopo l’orario di ufficio, il buon Franco Fabbri, dispensatore di condoni e permessi, passava le sue ore libere in altre faccende affaccendato. E sotto gli occhi e il silenzio di tutti

DEVO DA CITTADÌN PASSARE A SCHIAVO

PERCHÉ IL COMUNE È SANTO BÒNO E BRAVO?

Sto ancora tornando sul pezzo di ieri: inquietudine. è arrivato il nuovo giorno di rossella o’ hara e sale il dubbio sull’affidabilità della giustizia a pistoia.

La pratica intorno a cui sto girando è la domanda di condono n. 354 del 28 febbraio 1995, presentata al Comune da Nella Lapini per la compravendita di suoi immobili e terreni in Via di Lecceto 14.

In merito a tale richiesta avevo segnalato al Comune che certi lavori che venivano dichiarati fuori regola, non dovevano essere sanati perché costruiti in parte in forma aerea, in parte su colonna di mattoni poggiante su area a comune: per intenderci le scalette della particella 430 del foglio 44 delle mappe d’impianto del Catasto di Pistoia, 1954.

Leggete attentamente cosa chiede, in maniera corretta, l’assessore all’edilizia di allora, Marcello Bracali: la richiesta di condono va integrata – dice all’interessata – dichiarando che le opere (nel caso di specie il bagnetto che vedete nelle foto) non sono state realizzate su parti a comune e non creano limitazioni urbanistiche alle proprietà confinanti – come recentemente anche l’architetto Caterina Biagiotti ha ufficialmente rilevato.

Sempre per rimanere in tema, aldilà della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui parla Bracali, diveniva indispensabile, per concedere la sanatoria, che la parte richiedente (Nella Lapini) esibisse un atto di assenso di Bruna Lapini Bianchini con cui si dichiarava consenziente alla realizzazione del bagnetto stesso salvo se altro.