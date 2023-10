Il dottor Pasquale Antonio de Lorenzo proviene dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli

PRATO. Ieri si è insediato il nuovo Questore di Prato, Pasquale Antonio de Lorenzo.

58 anni, originario di Foggia proviene dal Compartimenento Polizia Ferroviaria di Napoli.

Il Questore de Lorenzo nei suoi 33 anni di carriera ha ricoperto numerosi incarichi investigativi soprattutto in Campania dove è stato impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata con importanti risultati nella lotta alla Camorra.

Dopo la cerimonia all’ingresso della Questura con la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, il Questore de Lorenzo ha incontrato il personale e gli organi di stampa proseguendo in seguito gli incontri istituzionali.

Gli auguri di benvenuto e buon lavoro a Prato da parte del personale della Questura.

[questura di prato]