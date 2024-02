INSIEME SI CAMBIA PER LAMPORECCHIO: SPORTA DENUNCIA SULL’INVIO DI LETTERE ANONIME DIFFAMATORIE

La lista civica, che alle prossime elezioni amministrative sosterrà come candidata sindaco la Dott.ssa Anna Trassi, ha sporto ufficialmente denuncia-querela all’autorità giudiziaria in merito ai contenuti diffamatori divulgati sul territorio nei giorni scorsi

­LAMPORECCHIO. Insieme si cambia per Lamporecchio, lista civica a sostegno della candidatura a sindaco della Dott.ssa Anna Trassi, ha provveduto – nella giornata di ieri — a sporgere denuncia querela all’autorità competente in merito alla divulgazione di lettere anonime dal contenuto diffamatorio, distribuite nei giorni scorsi sul territorio comunale ed oggetto di indagini in corso.

Un atto lesivo della reputazione di alcuni componenti della lista civica, che addebita circostanze a loro totalmente estranee, ma che potrebbe condizionare la libertà di pensiero dell’intera collettività. Alle persone coinvolte in questo vile atto diffamatorio, colpite ai fini di screditarne l’immagine in vista delle prossime elezioni amministrative, va l’incondizionato sostegno da parte di tutte le componenti della lista civica.

Insieme si cambia per Lamporecchio esorta la popolazione a consegnare queste lettere — qualora rinvenute nelle cassette postali — alle forze dell’ordine, agevolando, così, l’impegno profuso nell’individuazione dei responsabili di questo vile quanto sterile attacco.

La lista civica continuerà, inflessibile, a lavorare in modo concreto per la collettività, ponendo al vertice delle proprie priorità il raggiungimento dell’obiettivo di far rinascere Lamporecchio, perché soltanto insieme si cambia.

[gabriele michi]