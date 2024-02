“INSIEME SI CAMBIA PER LAMPORECCHIO”: SVELATO IL NOME DELLA LISTA CIVICA A SOSTEGNO DELLA DOTTORESSA ANNA TRASSI

Si fanno sempre più nitide, le linee della neo formazione apartitica a supporto della candidata sindaco di Lamporecchio. Grande, l’interesse riscontrato a seguito dell’ufficializzazione della candidatura di Anna Trassi, frutto di un ascolto capillare del territorio

LAMPORECCHIO. “Insieme si cambia per Lamporecchio”: questa la denominazione del nuovo progetto apartitico a sostegno di Anna Trassi, dottoressa di medicina generale candidata a sindaco e supportata da una lista civica che ha avuto, come fondatore, l’imprenditore edile Luca Artino.

Un messaggio chiaro, quello espresso dalla nuova realtà politica, impegnata in una capillare fase di ascolto sulle tematiche che stanno interessando il territorio, finalizzata alla redazione di un programma che possa garantire alla comunità la possibilità di migliorare il futuro del paese.

Al centro del progetto, un gruppo formato da volenterosi cittadini e tecnici di livello nazionale, desideroso di veder rinascere Lamporecchio attraverso il coinvolgimento dell’intera popolazione con una serie di incontri conoscitivi che verranno programmati e resi noti a breve.

“Il nostro desiderio è ascoltare e comprendere cosa potremmo fare per il nostro amato paese – il commento della Dott.ssa Anna Trassi, candidata sindaco con Insieme si cambia per Lamporecchio — la comunità sta rispondendo positivamente ed il gruppo cresce giorno per giorno. Lavoriamo incessantemente perché non vogliamo soltanto parole, puntiamo ai fatti. Noi ci siamo, perché solo insieme si cambia”

Insieme si cambia per Lamporecchio ha aperto una pagina facebook ufficiale, all’indirizzo https://www.facebook.com/insiemesicambiaperlamporecchio/

[gabriele michi]