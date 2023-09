INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ: CENA ETNICA AL CIRCOLO ARCI DI CASALE

A promuovere domani, 3 settembre, l’iniziativa ‘Al Borgo nessuno è straniero’ sono stati il presidente Gianni Esposito in collaborazione con la sezione locale del Pd e con l’associazione Gambiani a Prato. “Un momento di aggregazione che vorremmo ripetere ogni anno”

PRATO. Una cena etnica, preparata dagli stessi soci originari dell’Africa, per raccogliere fondi in favore delle famiglie in difficoltà. È fissata per domani sera, domenica 3 settembre, dalle ore 19 al circolo Arci Giuseppe Verdi di Casale a Prato l’iniziativa ‘Al Borgo nessuno è straniero’.

Si tratta di una cena gambiana, promossa dallo stesso circolo di via Borgo di Casale, dalla sezione Pd di Casale e dall’associazione Gambiani a Prato. L’idea nasce dalla presenza di alcuni iscritti al circolo originari del Gambia: uomini e donne che si sono messi a disposizione per cucinare i piatti tipici della loro terra, da fare assaggiare a tutti gli ospiti. Ci sarà quindi l’antipasto gambiano, servito anche in versione vegetariana, poi il piatto unico gambiano e il dolce tipico del Gambia. Il costo è di 15 euro e una parte sarà destinata all’associazione Gambiani a Prato. Ad accompagnare la cena ci sarà anche l’intrattenimento musicale di Davide Macaluso.

“Sarà un’occasione di integrazione e per aiutare chi è in difficoltà – spiegano il presidente del circolo Arci di Casale, Gianni Esposito, e il segretario della sezione Pd di Casale, Fabio Apa —. Saranno presenti sia il sindaco Biffoni che il vicesindaco Faggi, oltre a tanti iscritti del circolo, della sezione Pd e residenti di Casale. Un momento di aggregazione che vorremmo ripetere ogni anno”.

La cena etnica rappresenterà anche l’occasione per inaugurare il restyling estivo dei locali del circolo Arci di Casale. Nel mese d’agosto sono stati installati i nuovi arredi, e sono stati realizzati gli accorgimenti per inaugurare la nuova attività serale di pub.

Per prenotazioni alla cena: 0574/207866 oppure 327/9455930.

[stefano de biase]