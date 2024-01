valdibisenzio. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: IL SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE CALAMAI LUNGO LA SR325

“Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza e la circolazione nelle zone colpite”

PRATO. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 gennaio, il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha realizzato un sopralluogo lungo la SR325, allo scopo di monitorare gli 8 cantieri di interventi di somma urgenza attivati a seguito dell’alluvione dello scorso 2 novembre.

Si tratta di interventi indispensabili per la sicurezza della viabilità, che vedono un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro stanziati dalla Provincia.

Il presidente Calamai, insieme al geometra dell’Ente, si è soffermato sui lavori in corso nella località di San Quirico, nel Comune di Vernio, tra il km 54+200 e il km 53+800, dove le conseguenze della forte ondata di maltempo hanno causato danni significativi.

Il presidente ha manifestato preoccupazione per l’impatto della calamità sul territorio, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e il normale ripristino della viabilità. Ha altresì evidenziato il forte impegno messo in campo dalla Provincia nel coordinare gli sforzi e allocare tutte le risorse necessarie per affrontare la situazione di emergenza.

“Stiamo lavorando spediti su interventi di vario tipo, che riguardano sia il versante a monte che il versante di valle della strada regionale – ha dichiarato Calamai — Il nostro obiettivo primario era ripristinare innanzitutto le condizioni di sicurezza e garantire la circolazione nella zona colpita, prevenendo ulteriori danni ambientali.

Dopo le prime operazioni di pulizia dei versanti, in questo momento stanno andando avanti interventi relativi alla posa delle reti, alla sistemazioni delle chiodature fino all’installazione di micropali, soprattutto nei versanti a valle che sono stati coinvolti da eventi franosi, allo scopo di garantire la sicurezza della sede stradale. Si tratta di interventi di varia natura, che spaziano su varie tecnologie, alcuni di essi prevedono l’utilizzo di ingegneria naturalistica”.

Il presidente ha voluto esprimere un personale ringraziamento agli operai impegnati nei cantieri. “È evidente che questi interventi richiederanno ancora del tempo, tuttavia, rispetto a quello che è accaduto al nostro territorio, stiamo procedendo velocemente nei lavori.

Tutte le aziende individuate dalla Provincia sono incessantemente all’opera nella Val di Bisenzio, impegnate nell’affrontare con il massimo impegno la situazione di emergenza”.

“Quello che è accaduto ci porta a fare un’ulteriore riflessione su tutti quegli interventi di tipo strutturale, di adeguamento e potenziamento che una strada come la SR325 merita – ha concluso Calamai – Nonostante il grande lavoro che Regione e Provincia hanno realizzato negli anni passati tanto dovrà ancora essere fatto per garantire al massimo la sicurezza e la circolazione su una strada che rappresenta uno snodo di collegamento cruciale per la Val di Bisenzio ma anche di collegamento interregionale tra Prato e Bologna”.

[elci — provincia di prato]