INTERVENTO IN PIAZZA MERCATALE CONTRO I PARCHEGGIATORI ABUSIVI. OVATTONI: “BENE L’OPERAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MA COSÌ NON BASTA”

“Per contrastare efficacemente questo fenomeno occorrono dei presidi fissi in modo costante da parte della stessa Municipale”

PRATO. L’intervento operato dal nostro Corpo di Polizia Municipale contro i posteggiatori abusivi in Piazza Mercatale evidenzia, ancora una volta, l’annosa problematica inerente a questo fenomeno —afferma Patrizia Ovattoni, consigliera d’opposizione.

Quanto fatto dai nostri agenti — prosegue l’esponente politica — è sicuramente positivo ma se si vuole combattere in maniera ferma e risoluta questa evidente piaga sociale occorre mettere in campo nuove strategie.

Il problema non si risolve certamente con controlli saltuari — precisa Ovattoni. Probabilmente l’assessore alla sicurezza e il comandante della Municipale – continua — con questi sporadici interventi gettano solo fumo negli occhi alla cittadinanza pratese cercando di farle credere che stanno combattendo questo fenomeno, quando in realtà, come di fatto è noto a tutti, persiste irremovibilmente.

Ciò che serve sono dei presidi fissi, attuati in maniera costante dalla Polizia Municipale in modo tale che possa fare da deterrente ed al tempo stesso intervenire prontamente laddove necessario; solo così si potrà parlare di lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi — sottolinea la consigliera d’opposizione.

Si tratta di una strategia — conclude Ovattoni —perfettamente attuabile. Basta solo avere la volontà di metterla in campo.

Patrizia Ovattoni

Consigliera Comunale