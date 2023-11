Oggi presso il circolo aziendale Hitachi l’incontro formativo promosso dal Coordinamento Donne della Cisl Toscana Nord

PISTOIA. Oggi venerdì 10 novembre a partire dalle ore 9,30 si terrà un incontro formativo presso il Circolo Aziendale Hitachi dal titolo Introduzione all’Educazione Finanziaria, promosso dal Coordinamento Donne della Cisl Toscana Nord in collaborazione con la First Toscana Nord e First Social Life.

Perché questo corso è importante?

Nel 2020 il nostro paese occupava il 25° posto su 26 per quanto riguarda le conoscenze in ambito economico e finanziario da parte della popolazione. La buona notizia è che in questi ultimi due anni sta aumentando l’interesse su questi temi.

I temi trattati saranno: il bilancio familiare, la gestione del risparmio, l’indebitamento.

La formazione deve essere da stimolo per una riflessione seria sulle motivazioni delle decisioni di spesa sostenute di solito in famiglia. Verificare se e quando ci siamo” fatti prendere la mano” e se ci sono voci sulle quali prestare attenzione per riuscire a risparmiare in vista di necessità future.

L’intento dell’incontro formativo è anche quello di fornire competenze necessarie ad assumere scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come consumatori di servizi e prodotti finanziari.

Il Coordinamento Donne Cisl Toscana Nord