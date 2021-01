INUTILI I TENTATIVI PER RISANARE LA PALMA IN PIAZZA GARIBALDI, MALATA E A RISCHIO CADUTA

È stata abbattuta. Il Comune chiederà alla Soprintendenza la possibilità di sostituirla

PISTOIA. Durante il trattamento di risanamento, i tecnici del verde hanno riscontrato che la Palma storica di piazza Garibaldi era già compromessa in modo irreparabile da un’infestazione di Punteruolo rosso. Questa mattina, dunque, la pianta è stata abbattuta perché malata e quindi a rischio caduta. Così alta rischiava di crollare e di minare la sicurezza di coloro che attraversavano la piazza.

A inizio anno, i tecnici del Comune e del servizio Fitosanitario della Regione Toscana ne avevano accertato il deperimento, ma avevano comunque deciso di tentare una cura, asportando totalmente le foglie e applicando un prodotto specifico.

Al momento della potatura, però, la ditta incaricata dell’intervento ha accertato che l’apice vegetativo era compromesso in modo irrimediabile e che la pianta non sarebbe più tornata a germogliare. Si è dovuto quindi ricorrere all’abbattimento per evitare il pericolo caduta.

Nei prossimi gironi il Comune provvederà a richiedere alla Soprintendenza la possibilità di sostituire la Palma, mettendo a dimora un nuovo esemplare, così che la piazza torni ad avere la sua composizione originaria, ossia con una pianta alle spalle del monumento a Garibaldi. Sulla piazza ricade, infatti, un vincolo paesaggistico che richiede un’autorizzazione da parte dell’ente statale.

Per evitare ulteriori infestazioni di Punteruolo rosso, particolarmente dannose, in via preventiva verrà svolto un trattamento anche sulla Palma di piazza dello Spirito Santo, anche se al momento risulta sana.

[comune di pistoia]