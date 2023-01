IO E MYRIAM, AL TEATRO DELLA SALA BANTI LA STORIA DI UN AMORE CHE ATTRAVERSA L’EUROPA DEGLI ANNI QUARANTA

L’appuntamento è per martedì 24 gennaio ore 21,15. Uno spettacolo che parla di un amore profondo e controverso tra omofobia e campi di sterminio

MONTEMURLO. Io e Myriam è la storia di un amore speciale. Una storia nella Storia che attraversa l’Europa degli anni Quaranta tra omofobia e campi di sterminio, tra tenerezza e scoperta della propria sessualità, tra night club e il campo di stermino Auschwitz: il tutto condensato in un’ora e dieci di teatro, danza e musica.

Sono già aperte le prenotazioni allo spettacolo, scritto e diretto da Giovanni Gentile, che arriva alla Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) martedì 24 gennaio ore 21,15, a pochi giorni dalla Giornata della memoria e inserito nella stagione teatrale promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La colonna sonora di Io e Myriam spazia da Cole Porter a Marlene Dietrich fino a Bertold Brecht e Kander & Ebb gli autori di musical di successo come Chicago e Cabaret con brani ormai diventati parte del nostro patrimonio e che sono interpretati dal vivo da Gaia Perretta e da Marco Guerra al pianoforte.

Lo spettacolo è stato scritto da Giovanni Gentile, autore e regista teatrale, che nel 2015 ha vinto il Premio come miglior drammaturgo dell’anno e che ha visto Io e Miryam tradotto in francese, in russo e in inglese per l’Australia. Io e Miryam, una produzione Collettivo teatro Prisma aps, è uno spettacolo totale, poiché esplora quasi tutta la gamma delle emozioni

umane: tenerezza, amicizia, stupore, travaglio, rinascita

«Siamo davvero molto contenti della risposta del pubblico alla nostra stagione teatrale — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Una proposta di grande qualità con spettacoli coinvolgenti e interpreti di primo piano nel panorama nazionale.

Nel caso di Io e Myriam affrontiamo una delle pagine più dolorose della nostra storia attraverso un registro diverso, quello del racconto di un amore speciale su musiche che appartengono a tutti noi».

Per prenotare un posto basta chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a: salabantiprosa@gmail.com. Il costo dei biglietti è assolutamente popolare: il posto a prezzo intero costa 12 euro ridotto 10 euro. Previste riduzioni over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario, abbonati alla stagione 2021-22, possessori Carta dello spettatore Fts.

[masi— comune di montemurlo]