“IO NON RISCHIO” LA CAMPAGNA DELLA PROTEZIONE CIVILE VA SU FACEBOOK

L’appuntamento è per domenica 11 ottobre con due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. L’evento sarà curato da Pubblica assistenza di Maresca e Croce rossa di San Marcello

SAN MARCELLO – PITEGLIO. Tutto pronto per l’edizione 2020 di “Io non rischio”, la campagna nazionale del Dipartimento di Protezione civile pensata per favorire la diffusione delle buone pratiche a cui attenersi in caso di calamità naturali.

Quest’anno, con l’obiettivo di rispettare le misure sanitarie e il distanziamento senza rinunciare alla vicinanza sociale, l’iniziativa – in programma domenica 11 ottobre – si terrà in versione digitale.

I cittadini di San Marcello Piteglio potranno assistere ad una sessione mattutina e ad una pomeridiana attraverso la pagina Facebook Io non rischio San Marcello Piteglio.

Anche se il rischio sanitario non è ancora tra quelli trattati dalla campagna, questi lunghi mesi di emergenza pandemica hanno confermato quanto le scelte e le azioni di ciascuno finiscano inevitabilmente per incidere sulla vita di tutti.

Più una comunità si dimostra preparata e informata sui rischi che corre e sulle buone pratiche da adottare per mitigarli, più risulta resiliente e capace di affrontare qualsiasi emergenza.

Ma informare sulle buone pratiche di Protezione Civile non basta. Bisogna saperle vivere in prima persona e incarnarle, per promuoverle. Quindi, per evitare il rischio di assembramenti, l’edizione 2020 di “Io non rischio” è in digitale.

Pubblica Assistenza di Maresca e Croce Rossa di San Marcello si occuperanno di diffondere conoscenze utili sul rischio alluvione e sul rischio terremoto.

La pagina Facebook sarà il punto di aggregazione virtuale, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sul nostro territorio e sulle buone pratiche per mitigarli.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, il sindaco Luca Marmo ha voluto sottolineare “l’importanza dell’evento che da anni mette in connessione istituzioni, cittadini e l’organizzazione locale della Protezione civile. Invito i cittadini a interconnettersi e tenersi aggiornati”.

“La Protezione Civile – ha sottolineato l’assessore Giacomo Buonomini – ha un ruolo fondamentale anche per la tenuta sociale della comunità locale, lo stiamo vedendo nella gestione dell’emergenza sanitaria. Con questa iniziativa si riprende un cammino anche oltre l’attualità con un’attenzione specifica a situazioni diverse ma rilevanti”.

Roberto Filoni, referente del Nucleo della Protezione Civile locale, ha messo in evidenza come “la comunicazione e l’interconnessione con territorio sono decisive per ridurre l’impatto delle situazioni emergenziali che la Protezione civile si trova a affrontare come missione”.

Il presidente della Croce Rossa di San Marcello Pistoiese, Ivan Petrucci, ha invece evidenziato “la positiva collaborazione tra volontari e associazioni”.

Il lavoro sarà coordinato dal referente di piazza Mirko Pippi con il supporto informatico di Jacopo Biondi.

