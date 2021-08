iozzelli. LE PAROLE PREMONITRICI DI LUCA, CITTÀ SOTTO CHOC

Vasto cordoglio in città e in provincia per la prematura scomparsa dell’ex presidente della Fondazione Caript

PISTOIA. Una notizia, quella dell’improvvisa scomparsa di Luca Iozzelli, che ha lasciato tutti sbigottiti e increduli.

Fanno rabbrividire lette oggi le parole premonitrici di un suo post su facebook del 4 agosto scorso dove si capisce quanto non amasse la retorica attorno al momento della morte:

“Comincio davvero ad essere stufo delle parafrasi intorno alla morte. Ma è tanto difficile dire che oggi è morto pinco pallo? E’ proprio così difficile accettare un’idea quella della morte alla quale tutti siamo predestinati? E invece c’è chi “vola in cielo” (dove? Su Marte?) c’è chi muore ma la terra gli sarà lieve (mentre tutti ma proprio tutti in una bara finiamo, al massimo per chi si farà cremare in un’urna …). Poi c’è pure la questione che tutti i morti sono stati buoni ….ma questo sarebbe un altro discorso…”

In queste ore tanti sono gli attestati di cordoglio rivolti alla famiglia. Sui social network in molti da tutta la provincia stanno manifestando la propria vicinanza.

Eccone alcuni:

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Luca Iozzelli — ha dichiarato il sindaco Alessandro Tomasi — a nome dell’amministrazione comunale, della Giunta e di tutta la città, al figlio, alla moglie e a tutta la famiglia.

Ricordo Luca nel lavoro comune che abbiamo svolto in questi anni, una collaborazione franca e concreta per migliorare la città nei nostri rispettivi ruoli, lui come Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, io come sindaco.

La città tutta perde una persona che l’amava profondamente”.

L’onorevole Maurizio Carrara: “Oggi ci ha lasciato Luca Iozzelli figura di rilievo della politica pistoiese. Luca era un uomo innamorato della propria città per la quale ha sempre cercato di fare del suo meglio. Il cordoglio prende spazio alle parole. Un abbraccio alla moglie, al figlio, al fratello Giulio ed alla famiglia tutta”

“Grazie di tutto Luca… Grazie – scrive il direttore dell’associazione Pozzo di Giacobbe di Quarrata Rossano Ciottoli — della tua pacatezza, della tua ironia e della tua intelligenza. Grazie della visione che abbiamo condiviso, ne saremo custodi gelosi e intransigenti. Grazie della fiducia che ci hai dato, perché pochi lo hanno fatto come te, con lo stesso disinteresse e con la stessa sincerità d’animo. Grazie delle scommesse che abbiamo condiviso. Ti prometto che continueremo a vincerle, tutte, insieme… La terra ti sia lieve. Ed il cielo e le stelle diano la forza ai tuoi cari per superare questa prova”

“La morte di Luca Iozzelli lascia attoniti e increduli. Non amava – scrive Giovanni Sarteschi — la retorica, meno che mai quella sui morti che d’incanto diventano tutti buoni, intelligenti e ammirevoli. Aveva le sue idee e non le mandava a dire.

Ma ho sempre avuto il sospetto che dietro un carattere apparentemente spigoloso si nascondesse un animo sensibile. A me mancherà lo spirito con cui motteggiava intorno alle vicende umane, soprattutto quelle politiche. E non scorderò il gesto affettuoso e carico di futuro che volle riservarmi in un momento particolare della mia vita. Il pensiero corre ai suoi affetti più cari”

“Pistoia oggi ha perso una grande persona, Luca Iozzelli, con il quale più volte abbiamo avuto il piacere di collaborare. Dispiacere e senso di vuoto, queste sono le sensazioni di questi tristi momenti.

Il Centro Studi Donati vuole esprimere le più sentite e sincere condoglianze a tutta la sua famiglia, in particolare alla moglie e al figlio”

“Il sindaco facente funzioni del comune di Pescia Guja Guidi esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità pesciatina per la prematura scomparsa di Luca Iozzelli, fino a pochi mesi fa apprezzato presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

“Siamo vicini alla famiglia di Luca Iozzelli e alla stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per questa tragica perdita. Pescia aveva avuto in Iozzelli un interlocutore interessato, affidabile, serio e competente che ha sempre collaborato con le nostre iniziative. Una persona dalla grande sensibilità che ha saputo lavorare per lo sviluppo del territorio e la cui mancanza verrà avvertita da tutti”. “Con indescrivibile tristezza e spirito di comunità, ci stringiamo intorno alla nostra coordinatrice Lisa Innocenti e a tutta la famiglia per la perdita del marito Luca Iozzelli, volto amato della città di Pistoia. Sincere condoglianze, Italia Viva Pistoia La Fondazione Un Raggio di Luce si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa di Luca Iozzelli. Luca, oltre che un bravo dirigente era anche un amico le cui qualità abbiamo avuto modo di apprezzare nel tempo. Lascia un vuoto che sarà difficile colmare: per Pistola è una grave perdita. “Una notizia che non avrei mai voluto leggere. Con Luca avevamo condiviso un percorso di alcuni anni, all’interno del Gruppo de “La Vigna”con Padre Armando Verde, la professoressa Elettra Giaconi, Fabrizio, Valter, Roberto, e altri. Una persona corretta, che amava la sua città e che faceva del bene senza darlo a vedere, con rispetto e modestia. Sono profondamente addolorato oltre che sbigottito… Mi unisco alle tante manifestazioni di cordoglio che stanno arrivando alla sua famiglia. Riposa in pace Luca” Fabio Cappellini Il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Luca Iozzelli: “Conoscevo Luca Iozzelli da tanti anni. Soprattutto nel periodo in cui é stato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, abbiamo lavorato intensamente insieme e collaborato per sviluppare progetti utili alla nostra comunità, pensando non solo alle esigenze dell’oggi, ma anche alle prospettive future dei nostri territori. Era capace di vedere lontano. Con la sua scomparsa, la nostra comunità perde un punto di riferimento importante. Il mio pensiero va adesso alla moglie Lisa, al figlio e all intera famiglia. A loro rivolgo le mie più sentite condoglianze, anche a nome della giunta comunale e dell’amministrazione tutta”.