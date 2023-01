ipocrisia a fette. OGNI VOLTA CHE SI RICORDA È PERCHÉ SI È SCORDATO O PERCHÉ NON SI È MAI SAPUTO COSA DIRE SE NON MISERE BANALITÀ

La shoah è una cosa seria e per questo ho lasciato che la retorica del Romitino avesse liberamente il suo corso, senza sentirmi dire che sono un cinico rompipalle arruffapopoli e matto. Mi piacerebbe però assai interrogare approfonditamente gli amministratori di Quarrata su questi temi di cui ripetono e fanno ripetere le solite frasi fritte e rifritte imparate a pappagallo in una “casa del popolo” (pardon: in un circolo Arci)…

MENTRE SI PARLA A SBAFO DI SHOAH

SI GHIGLIOTTINA LA LEGALITÀ

Shoah, “tempesta devastante” in ebraico. Oggi la sinistra sbava per fare a chi più rammenta, ricorda, parla, sproloquia, scazza su questo tema che i comunisti di allora (i russi di Stalin), dopo aver liberato il campo di Auschwitz, continuarono a trattare con “provvedimenti siberiani antisemiti”.

Shoah e mafia sono temi tipici della sinistra in salsa-radical da oltre 75 anni. E se vedo sacre rappresentazioni come quella di ieri a Quarrata, patrocinata da un’amministrazione di diversamente abili sotto il profilo della preparazione storico-letteraria (Mazzanti leggeva solo libri di avventure; Romiti non avrà superato – dato il silenzio sul tema – i livelli degli album di Paperino), mi scappa da ridere per non lasciarmi andare a una lacrimosa “shoah dei quarratini appecorati al pensiero unico superficiale” che si ritrovano, e per loro libera scelta, alla guida della decaduta “capitale del mobile (a pezzi)”.

Immaginate soltanto che razza di palle ci farà il Pd – o il Padel o come altro cazzo si chiamerà – se Bonaccini verrà sodomizzato dalla Schlein, a cui – stando alle sue stesse dichiarazioni, invero un po’ contraddittorie – non manca un apposito e rodato membrum virile (per essere continenti, come vogliono i magistrati pistoiesi: il pisello). Sarà tutta una propaganda shoahica da mane a sera. Aiuto, gente!

In realtà della shoah non è mai interessato una minchia a nessuno che non sia finito in un Lager ed abbia vissuto anche un solo giorno da deportato. Cosa che non è capitata, specie al Mazzanti e al Romiti, uno impegnato a giocare a burraco per gran parte della sua vita; l’altro a pigiare bottoni alla ex Cassa Rurale e Artigiana di Vignole.