IRPEF, A PISTOIA IL 5 PER MILLE AL COMUNE SOSTIENE LE ATTIVITÀ SOCIALI PER CITTADINI FRAGILI, IN DIFFICOLTÀ SOCIALI E ECONOMICHE

La scelta non comporta una maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all’8 per mille, entrambe possono essere espresse

PISTOIA. È stata confermata anche per il 2021 la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per finanziare attività sociali svolte dal Comune di residenza. Ricordiamo che la scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all’8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5×1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato.

Con le risorse del 5×1000 che i cittadini pistoiesi sceglieranno di destinare al Comune di Pistoia saranno assicurate risorse per sostenere i servizi sociali rivolti ai cittadini, alle famiglie, all’assistenza agli anziani e ai disabili e, più in generale, a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nella nostra collettività.

«Donare al Comune il 5 per mille – spiega il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti — aiuterà a mantenere il livello di protezione sociale che siamo finora riusciti a garantire alla nostra popolazione, fronteggiando anche le sfide delle nuove povertà che resteranno dopo questa grave crisi sanitaria ed economica. Il 5 per mille è quindi una forma di collaborazione e di sostegno economico che il cittadino decide di riconoscere.

Nel caso del Comune di Pistoia le risorse raccolte saranno totalmente investite in attività sociali di cui beneficerà la cittadinanza pistoiese che si trova in contesti di difficoltà sociali o economiche, andando a potenziare le già numerose attività svolte dal servizio sociale, peraltro in crescita».

Come destinare il 5 per mille. E’ possibile farlo utilizzando i modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate: Cud, Modello 730, Modello unico persone fisiche, firmando nel riquadro con la scritta “sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”. È possibile scaricare i modelli in formato elettronico dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può fare la sua scelta (ad esempio i titolari di un solo reddito da lavoro dipendente). In questo caso la scheda, in busta chiusa, andrà presentata allo sportello di un ufficio postale che provvederà a inviarla all’Amministrazione finanziaria.

[comune di pistoia]