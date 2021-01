ISTITUTO DE FRANCESCHI PACINOTTI PISTOIA, INDETTO BANDO PER DIECI BORSE DI STUDIO

L’iniziativa è rivolta agli alunni meritevoli delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado

PISTOIA. L’Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia in collaborazione con la Fondazione Marchi di Firenze indice un concorso per il conferimento di 10 borse di studio pari al valore di € 400, da attribuire agli alunni meritevoli delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado, che si iscriveranno per l’anno scolastico 2021/2022 all’istituto De Franceschi Pacinotti (settore manutenzione meccanica — elettrica e produzione meccanica).

Con questa iniziativa la Fondazione Marchi intende sostenere l’iscrizione alle prime classi dell’Istituto De Franceschi Pacinotti dei giovani studenti in condizioni di difficoltà e disagio, evitando così di pregiudicare il loro futuro e le possibilità di autonomia personale ed economica.

Un aiuto ancor più necessario se visto nel contesto attuale con la pandemia che rischia di compromettere il futuro professionale ed umano di tanti ragazzi e ragazze, accentuando le discriminazioni sociali ed economiche già presenti nella comunità.

Un contributo quindi che nasce dalla sinergia tra Ente e Istituzione scolastica, con una ricaduta positiva anche sul mondo imprenditoriale pistoiese. Salvaguardare il patrimonio di conoscenze professionali indispensabili per la cultura di impresa e per il mantenimento degli standard qualitativi delle produzioni cardine dell’economia del territorio è infatti uno degli obiettivi di questo progetto.

Le domande: possono presentare domanda dal 1° al 15 febbraio 2021 i tutti gli studenti frequentanti le classi terze medie del territorio dell’area vasta Pistoia-Prato-Firenze che risultino effettivamente iscritti alla data del 30.09.2021 alle classi prime dell’Istituto Professione De Franceschi Pacinotti settore tecnico (sia manutenzione che produzione); gli studenti devono avere un merito scolastico riferito all’anno 2020/2021 di almeno 7/10 e certificazione Isee con valore non superiore a 36mila euro, che deve essere allegata alla domanda.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito dell’Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia oppure richiesto presso la segreteria della stessa scuola dal lunedì al sabato con orario 11,00 -13,00.

N.B. L’erogazione della borsa di studio sarà subordinata all’effettiva iscrizione scolastica dello studente all’Istituto De Franceschi Pacinotti (settore manutenzione meccanica – elettrica e produzione meccanica)

Per l’assegnazione delle borse di studio si procederà a una valutazione comparativa/ complessiva tenendo conto dei seguenti parametri:

1) Merito scolastico riferito alla valutazione finale dell’anno scolastico 2019-2020 (che concorre alla formazione del punteggio attribuito in centesimi per 50/100)

2) merito scolastico riferito all’esame di terza media anno 2020/21 (che concorre alla formazione del punteggio attribuito in centesimi per 50/100).

[de franceschi pacinotti]