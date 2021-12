ITALEXIT PER L’ITALIA METTE RADICI E SI ESPANDE IN PROVINCIA DI PISTOIA

In aumento il numero dei tesserati. Istituite quattro sezioni territoriali

PISTOIA. Italexit per l’Italia, il partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone che si batte per portare l’Italia fuori dalla gabbia dell’Unione Europea, è in forte espansione nella Provincia di Pistoia, anche attraverso l’aumento del numero dei tesserati.

Dopo aver costituito, ormai da molti mesi, un Coordinamento Provinciale con un suo direttivo (Gabriele Gori Coordinatore Politico, Daniele Agostini Coordinatore Organizzativo, Maurizio Orlando Tesoriere e la Dottoressa Carla Breschi Responsabile della Commissione Sanità), durante l’ultima riunione Provinciale abbiamo potuto appurare la possibilità di istituire ben 4 sezioni territoriali: Sezione della città di Pistoia, Sezione della Piana di Pistoiese, Sezione della Valdinievole e Sezione della Montagna Pistoiese.

Di questa ultima Sezione, vista la sua importanza strategica, ha assunto ad interim il Coordinamento Politico Gabriele Gori, attualmente l’unico referente di Italexit per l’Italia per tutta l’area montana della Provincia di Pistoia, mentre la parte organizzativa è stata affidata a Massimiliano Tremoloni.

Italexit per l’Italia si propone come un partito vicino alle esigenze della popolazione e, di conseguenza, ascolta la voce di coloro che vivono sul territorio e cerca con questi di trovare le migliori soluzioni ai problemi.

La difesa del lavoro, una sanità diffusa ed efficiente, la cura del territorio, la protezione delle zone più svantaggiate e delle periferie: questi sono alcuni temi forti e prioritari che saranno portati all’attenzione della Comunità pistoiese dal partito Italexit per l’Italia.

Gabriele Gori — coordinatore politico provinciale