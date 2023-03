ITALIA VIVA, A PESCIA PRONTI A CORRERE DA SOLI

All’assemblea provinciale Italia Viva prende atto della scelta di Azione e lancia la sua corsa autonoma. Cosimo Lamichhane candidato sindaco o sostegno ad una civica di area. Ribadito il sì convinto alla nascita di un nuovo partito riformista e liberaldemocratico. Via alla campagna di tesseramento

MONTECATINI TERME— PESCIA. Lavorare per una forte campagna di tesseramento a IV; intensificare tutte le azioni necessarie per la creazione del nuovo partito riformista e liberaldemocratico, partendo dal rapporto con Azione, ma aperti a tutte le forze che siano interessate al progetto; individuare candidature e alleanze per le prossime elezioni amministrative.

È questo, in sintesi, ciò che è emerso nell’assemblea provinciale di Italia Viva, svoltasi nella serata di venerdì 17, all’hotel Adua, a Montecatini Terme, condotta dai segretari provinciali Francesco Natali e Sonia Petrillo.

È emersa soprattutto la volontà di preparare le prossime sfide elettorali locali, nella direzione di un consolidamento del terzo polo. In particolare la tornata elettorale di Pescia, quella di maggior rilievo nella provincia nella primavera di quest’anno, dove il giovanissimo Cosimo Lamichhane, in qualità di referente pesciatino di IV, rappresenta la vera novità di queste elezioni amministrative.

“Io ho messo a disposizione la mia candidatura a sindaco di una nostra lista oppure a far parte di un’alleanza civica innovativa. L’assemblea deciderà, io sono pronto alla sfida. Fusione dei comuni tra Pescia e Uzzano, rilancio degli istituti scolastici, con particolare attenzione al Lorenzini, valorizzazione dell’Ospedale di Pescia sono tra le priorità ineludibili del nostro progetto.

Affronterò la campagna elettorale che ci aspetta con un squadra molto vivace, che mi supporta e, indipendente dal collocamento che verrà deciso dall’assemblea, facendo leva sui nostri valori riformisti e il nostro amore per la città”, ha aggiunto Lamichhane.

E la sfida, pur difficilissima, pare aver galvanizzato l’assemblea che ha tributato un grande riconoscimento al giovanissimo esponente di IV, anche se una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Gli interventi che si sono succeduti nel corso della serata hanno avuto come filo comune il sostegno a Lamichhane, qualsiasi sia la formula che si sceglierà, e, più in generale, la volontà di andare avanti senza indugi verso non tanto una semplice fusione fra IV e Azione, bensì la creazione di una nuova formazione politica.

“Una partecipazione straordinaria a questa assemblea che ha portato a 30 nuovi iscritti nel corso di una sola serata, a dimostrazione che la partecipazione porta partecipazione. Cosimo, così come tutte e tutti i giovani di Italia viva, è una risorsa per il territorio di Pescia che merita una amministrazione all’altezza delle sfide del nostro tempo, cui siamo certi di poter rispondere con pragmatismo e tenacia, a partire dalla fusione con il comune di Uzzano e dal riassetto amministrativo della Valdinievole”, è stata la chiosa finale del coordinatore Francesco Romano Natali, a conclusione della serata.

[vannini — italia viva pistoia]