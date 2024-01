ITALIA VIVA CONDANNA FERMAMENTE DUGIN A MONTECATINI

Aleksandr Dugin è l’ideologo dell’invasione in Ucraina

MONTECATINI, “Condanniamo fermamente la presenza di Dugin a Montecatini Terme. Le sue idee sono l’esatto opposto dei valori di libertà, uguaglianza e dignità sociale, conquistati in secoli di lotte e conquiste.

Il suo sostegno incondizionato al regime russo di Vladimir Putin e all’atroce invasione dell’Ucraina, di cui è ritenuto ideologo e precursore filosofico, rende ancora più forte la nostra vergogna riguardo la sua presenza simbolica in città.

Inoltre, dissentiamo di fronte alla modalità disordinata e poco trasparente di organizzazione della conferenza, che fa pensare ad una manifestazione eversiva: l’evento doveva tenersi inizialmente a Lucca, poi è stato spostato a Montecatini in luogo tenuto a lungo nascosto, rivelato poi all’ultimo minuto.

Riteniamo che di fronte a tali eventi, in continuo aumento negli ultimi mesi, non si possa stare né tranquilli né in silenzio”.