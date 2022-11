ITALIA VIVA E AZIONE PISTOIA, INSIEME!

“Un percorso politico di integrazione, a voce univoca”

PISTOIA. L’incontro tenutosi tra Italia Viva e Azione Pistoia, teso a creare un percorso politico di integrazione, non solo è stato molto partecipato ma è stata anche un’importante occasione di confronto fra i numerosi presenti per delineare i prossimi passi sul futuro politico, territoriale e non.

“È su questa base che il Terzo Polo, unito, si propone di lavorare insieme per le prossime elezioni amministrative che vedranno coinvolti due comuni della nostra provincia, Pescia e Ponte Buggianese.

Il neonato gruppo si è preso in mano il compito di restituire il fondamentale valore della coerenza all’interno del panorama politico. Ci saranno dei passaggi fondamentali, che partono soprattutto dall’ascolto sui territori, e dovranno costruire un perimetro fatto di idee, progetti e di risposte concrete.

Un perimetro liberale che trova in Renew Italia una prospettiva interessante per guardare al futuro.” – spiega Francesco Natali, coordinatore provinciale di IV insieme a Sonia Petrillo.

“Azione e Italia Viva Pistoia si sono trovate d’accordo sia su idee che modus operandi, e ciò fa ben sperare per il prossimo futuro. Il passo successivo sarebbe quello di poter creare una federazione, desiderio emerso non solo a livello provinciale, ma anche regionale, in quanto il Terzo Polo è in questo momento l’unica migliore alternativa nell’attuale scenario politico.

Si auspica di continuare a crescere e lavorare insieme, grazie all’impegno di ognuno di noi. Il tutto è un foglio bianco, da scrivere,insieme!” – afferma Raffaello Caciagli, segretario provinciale di Azione Pistoia.

Sono molte le sfide che attendono Itavia Viva e Azione Pistoia, ma il Terzo Polo è pronto a lavorare Insieme per una seria e concreta alternativa di buon governo!

[michelozzi — italia viva pistoia]