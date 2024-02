ITALIA VIVA: “NOI RIFORMISTI SIAMO DALLA PARTE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DEL TAGLIO DEGLI SPRECHI E DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO”

In vista delle elezioni amministrative il presidente provinciale Francesco Romano Natali traccia le linee principali del programma

PISTOIA. Le recenti vicissitudini della destra sulla montagna pistoiese, con un’amministrazione che per due volte si dimette o cade prima della fine del mandato assegnato dai cittadini, sono la dimostrazione che la risposta ai problemi veri delle persone non può stare negli estremismi e nei populismi. Serve uno scatto chiaro e netto in direzione del riformismo; il ruolo di Italia Viva, in tutti i comuni chiamati al voto a Giugno, andrà proprio in questa direzione, ossia spostare l’asse dei percorsi politici ed amministrativi in una direzione precisa: lo sviluppo del territorio, la razionalizzazione ed il taglio di sprechi e spese inutili e il potenziamento dei servizi al cittadino, senza il quale gli enti amministrativi perdono qualunque missione e funzione.

Siamo in mezzo ad una delle maggiori trasformazioni della storia per quanto riguarda mercato del lavoro, Smart cities, Intelligenza Artificiale generativa e realtà aumentata, mutamenti che arriveranno, ed in parte sono già arrivati, con prepotenza nelle nostre comunità, portando con sé qualche problema, ma anche tante opportunità.

Essere riformisti oggi significa scommettere, una volta ancora, che tra la paura e la speranza si può scegliere la seconda, consapevoli e consci che servono idee chiare.

Chiunque sia con noi deve sapere che vogliamo uno sviluppo infrastrutturale in tutta la provincia, dalla piana alla montagna, fino alla Valdinievole; terza corsia autostradale, revamping del termovalorizzatore di Montale, realizzazione del collegamento Doganaccia-Corno alle Scale, salvataggio e rilancio delle terme, finalizzazione del raddoppio ferroviario, ampliamento dell’aeroporto di Peretola, sono tutti elementi che dovranno caratterizzare il ruolo delle amministrazioni e della provincia di Pistoia, se vogliamo realmente sederci dalla parte di chi crede in uno sviluppo possibile e sostenibile degli enti amministrativi

Francesco Romano Natali, presidente provinciale Italia Viva Pistoia