ITALIA VIVA, NUOVI TESSERATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Ingressi importanti di Lorenzo Romiti e Federico Giovanelli nel partito aglianese

PISTOIA —AGLIANA. Ieri ed oggi a Pistoia, Agliana, Pescia e Montale Italia viva era presente ai mercati con tante e tanti volontari del partito. Una giornata di tesseramento che, anche alla luce degli ultimi eventi nazionali, risulta ancor più interessante. Tra conferme importanti e nomi nuovi, la forza politica che fa capo a Matteo Renzi sta lavorando per rinfoltire la propria presenza capillare sul territorio pistoiese.

Solo pochi giorni fa il vicesindaco di Ponte Buggianese ha aderito al progetto, ed oggi non è certo passata inosservata la presenza ad Agliana di Lorenzo Romiti, ex consigliere comunale del Partito Democratico, e di Federico Giovannelli, ex vicesindaco nella giunta Benesperi, dimessosi dal proprio ruolo istituzionale in dissenso con le scelte dell’amministrazione.

Il gruppo aglianese si appresta a crescere nei numeri e nelle idee per lanciare il proprio progetto amministrativo in vista delle prossime elezioni. Le parole del neo responsabile provinciale del tesseramento, Andrea Dolfi: “Il territorio c’è ed il nostro partito è sempre più organizzato; il lavoro intrapreso dai coordinatori provinciali Francesco Romano Natali e Sonia Petrillo sta portando ottimi risultati, e credo che i nuovi ingressi in Italia Viva ne siano la migliore dimostrazione”.

