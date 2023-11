ITALIA VIVA PISTOIA SUL COLLEGAMENTO DOGANACCIA-CORNO ALLE SCALE

Francesco Romano Natali: “La funivia non è una cattedrale nel deserto, ma l’anello di congiunzione necessario per ridare slancio alla nostra montagna”

PISTOIA. È arrivato il momento di dire basta ad un ambientalismo cieco e senza fondamento; la montagna pistoiese è economicamente depressa e rischia uno spopolamento che è difatti già in atto. La desertificazione commerciale dei centri urbani è un fenomeno che sta producendo povertà sui nostri territori; ristorazione, commercio, hôtel sono in una crisi, drammatica, da ormai 3 decenni.

I cambiamenti climatici richiedono un approccio attento e responsabile, ma questo non può ne deve tradursi in una follia cieca contro qualunque forma di sviluppo del territorio; chi vuole bene alla montagna e soprattutto ai suoi abitanti conosce bene l’importanza delle infrastrutture e dei collegamenti per il turismo bianco, verde e di ogni altro colore.

La funivia non è una cattedrale nel deserto, ma l’anello di congiunzione necessario per ridare slancio alla nostra montagna; per questo Italia Viva è al fianco della regione Toscana dell’amministrazione di San Marcello-Piteglio nel sostenere un’opera indispensabile per il territorio, che certamente andrà realizzata a regola d’arte, verificando tutti i passaggi tecnici, ma che non può essere ostracizzata da un ambientalismo che è talmente cieco e radicale da negare in termini la sua missione, ossia dare una prospettiva perché i territori continuino a essere vissuti.

Inoltre perpetuare il messaggio che soldi destinati agli investimenti possano essere spostati alla spesa corrente, facendo leva sulla sensibilità di difficoltà sentite, come il recente taglio delle corse dei bus, è un comportamento scorretto, poiché tecnicamente infondato; questi soldi, se non utilizzati per l’impianto, semplicemente non ci sono per niente altro, essendo risorse vincolate.

In definitiva, ambientalisti si, ma non così.

Francesco Romano Natali, presidente provinciale Italia Viva Pistoia