italiani a pistoia. PIOGGIA DI INSULTI AGLI ORGANIZZATORI E AL COMUNE

PISTOIA. La serata inaugurale della seconda edizione di “Italiani a Pistoia” è stata preceduta da una pioggia di insulti che ha sommerso oltre che l’Mcl di Pistoia anche il Comune che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

“È venuta alla luce – ha ammesso Marco Baldassarri – una realtà sommersa che fa capo a ben noti esponenti politici locali: Stalinisti a Pistoia. Sono numerosi e bene organizzati e negano ad una associazione privata il diritto di svolgere in libertà una iniziativa di intrattenimento. Insulti, intimidazioni e minacce nei confronti di ospiti non graditi non fanno onore alla città e alla sua (presunta?) tradizione democratica”.

Un concetto ribadito ieri sera in piazza dello Spirito Santo poco prima dell’inizio della intervista al direttore del quotidiano La Verità Maurizio Belpietro.

“Eravamo desiderosi di iniziare bene, con lo spirito giusto e anche in allegria perché lo spirito di questa iniziativa sta appunto nell’intrattenimento leggero, non è che siamo qui per fare chissà quale evento naturale come invece altri si pregiano di fare. Facciamo — ha detto Baldassarri — cose semplici per le persone che hanno voglia di ascoltarci.

Avevamo qualche sassolino da toglierci dalle scarpe. Ci sono stati in questi giorni reazioni veramente eccessive e incomprensibili rispetto a questa iniziativa. Il dissenso è legittimo, le offese no, le invettive no, le minacce no.

Ringrazio le forze dell’ordine per essere presenti stasera in questa civilissima città. Non è bello per una organizzazione libera come la nostra per tenere delle serate debba chiedere un minimo di protezione perché la banda, gli assatanati purtroppo sponsorizzati da politici di rilievo sembrerebbe negare il diritto che avvengano queste manifestazioni. Siamo qui e continueremo a starci e ci dispiace per gli ospiti che subiscono delle offese. Non è questo il modo in cui la nostra città deve rappresentarsi.. Pistoia è una città accogliente..”.

La serata è risultata “interessante, utile per riflettere su molti temi di attualità” grazie anche alla capacità dei conduttori, i giornalisti Massimiliano Lenzi e Marco Baronti, di stimolare i contenuti più attinenti e discussi.

Un pensiero particolare è andato anche ai compianti Luca Iozzelli e Carluccio Ceccarelli.

“Una associazione – ha commentato l’ex sindaco Luciano Pallini— organizza a Pistoia incontri con giornalisti di centrodestra noti. Non condivido le loro posizioni ma la pioggia di insulti che hanno ricevuto è un insulto alla democrazia che è libertà di esprimere le proprie opinioni. Non ti piacciono? Non ci vai. A meno che non sia frustrazione per non riuscire a creare iniziative analoghe in centro rifugiandosi ormai in periferiche ridotte di sinistra”.

“Peggio ancora – ha concluso — potrebbe essere frustrazione per non riuscire a delineare una strategia adeguata e selezionare una candidatura all’altezza per tentare la rivincita alle elezioni amministrative del prossimo anno”.

“Il centrosinistra pistoiese, che per decenni ha finanziato con i soldi dei cittadini eventi, convegni, manifestazioni, feste, libri ecc. ecc. degli amici degli amici – ha scritto invece Gabriele Sgueglia — attacca il Comune di Pistoia per un semplice patrocinio (a costo zero) concesso agli incontri di Italiani a Pistoia, perché finché a parlare sono gli intellettuali di sinistra si tratta di cultura, ma quando parlano i giornalisti di destra è spazzatura, propaganda, bottino ecc. ecc.

E questi sarebbero i democratici?”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]