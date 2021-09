“ITALIANI A PISTOIA” SI CONCLUDE CON IL LIBRO “IL SISTEMA” RACCONTATO DA LUCA PALAMARA E ALESSANDRO SALLUSTI

In piazza dello Spirito Santo domani alle 21,15 si raccontano i passaggi politici (e non solo) che hanno maggiormente influenzato la storia recente dell’Italia

PISTOIA. Un libro che ha riscritto la storia recente del paese: le inchieste su Silvio Berlusconi, il rapporto politica — giustizia, segno evidente di una questione tutta italiana, e molto altro. Di questo si parlerà nel terzo e ultimo appuntamento di “Italiani a Pistoia”, il ciclo di incontri organizzato da Mcl Pistoia alla sua seconda edizione, in programma domani sera — venerdì 10 settembre (ore 21.15) — in Piazza dello Spirito Santo.

Tutto viene raccontato per voce di Luca Palamara, ex magistrato, radiato dalla professione nell’ottobre 2020 (il primo caso in Italia), dopo esser stato per dieci anni al centro di ogni nomina ai vertici delle Procura e della Cassazione, nella lunga e meticolosa intervista di Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano “Libero”. Entrambi saranno ospiti sul palco di Piazza dello Spirito Santo insieme ai conduttori degli incontri, i giornalisti Massimiliano Lenzi e Marco Baronti.

Il libro dal titolo “Il Sistema, potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana”, racconta e approfondisce, attraverso la storia di Luca Palamara, quale sia appunto “il Sistema” che ha pesantemente influenzato la politica italiana.

“Tutti quelli (colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni molti dei quali tuttora al loro posto) che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo — ha raccontato Luca Palamara, che poi ha aggiunto — “Io non voglio portarmi segreti nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c’entrano”.

[spadoni — italiani a pistoia]