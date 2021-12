JACOPO LUCHINI, SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO IN COPPA DEL MONDO DI PARASNOWBOARD

L’atleta montemurlese della nazionale paralimpica sabato scorso in Finlandia ha vinto il primo Cross di Coppa del Mondo nella categoria Upper Limb. La soddisfazione del sindaco Simone Calamai

MONTEMURLO. Ancora una giornata da ricordare per Jacopo Luchini, l’atleta montemurlese della nazionale paralimpica di snowboard che, sabato scorso 11 dicembre, in Finlandia ha vinto il primo Cross di Coppa del Mondo della stagione, dopo aver conquistato lo scorso 30 novembre, a Landgraaf nei Paesi Bassi, la prima tappa della Coppa.

Già dal mattino le qualifiche hanno evidenziato il superbo stato di forma del campione montemurlese che ha realizzato il secondo miglior tempo assoluto della pista, e naturalmente il primo della classe upper limb, relegando in seconda posizione l’inglese Barnes Miller ed in terza il francese Maxime Montaggioni con distacchi molto importanti.

Nella finale Barnes Miller è partito come un fulmine e Luchini gli è stato dietro fino all’ultima curva per poi passarlo prima del traguardo come lo scorso anno, secondo la strategia studiata a tavolino; terzo è arrivato lo statunitense Mike Minor.

«Jacopo ci regala sempre grandi emozioni — dice il sindaco di Montemurlo Simone Calamai — Ancora una straordinaria gara e ancora un grande podio. Montemurlo è tutta con lui»

Il prossimo appuntamento di parasnowboard è in Austria, a Hochfuegen, per due gare di Banked Slalom il 18 e 19 dicembre.

[masi — comune di montemurlo]