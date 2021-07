JOLLY RACING TEAM ALLA “PROVA” INTERNAZIONALE DEL RALLY CASENTINO: RISULTATO GLOBALE SODDISFACENTE PER IL TEAM “DELLA VALDINIEVOLE”

Brunero Guarducci conquista punti fondamentali nel raggruppamento di campionato, Stefano Leporatti raggiunge il traguardo confermando le ottime sensazioni destate al volante della Renault Clio Williams. Ritirato Simone Baroncelli, fuori causa per un’indisposizione fisica della copilota nel corso della gara

LARCIANO. È da pollice alzato il fine settimana appena archiviato da Jolly Racing Team sulle strade del Rally Internazionale Casentino. Avrebbe avuto contenuti ancor più esaltanti se Simone Baroncelli — protagonista dell’International Rally Cup, serie che ha avuto nella provincia di Arezzo la sua terza ambientazione stagionale — non avesse dovuto far registrare un prematuro ritiro legato ad un’indisposizione fisica della copilota Simona Righetti. Al volante della Peugeot 208 R2B, il pilota di Montale si è posto in evidenza durante la fase di shakedown — il test con vetture da gara — alzando però bandiera bianca a conclusione della prova inaugurale, impossibilitato nel proseguire.

Soddisfazioni sono arrivate dalla performance di Brunero Guarducci, con la Ford Fiesta Rally 3 di GB Motors condivisa con il copilota Alessio Migliorati. Unica rappresentante della categoria, la vettura si è però confrontata con le dirette avversarie del raggruppamento previsto dal campionato, garantendo il consolidamento della seconda posizione e proseguendo, nel prossimo appuntamento in programma — il Rally Appennino Reggiano di fine agosto, — il percorso legato alla ventesima edizione della serie promossa da Pirelli.

All’arrivo di Bibbiena anche Stefano Leporatti, al centro di una condotta che lo ha visto sfruttare le potenzialità della Renault Clio Williams e concretizzare, con i tecnici del team, un risultato soddisfacente anche in termini di feeling con la vettura, avendo affrontato – con Maurizio Maccioni alle note – una gara di alto contenuto chilometrico.

Tra i copiloti portacolori di Jolly Racing Team, impegnati sulle strade del Casentino, seconda posizione di classe A6 per Simone Brachi, quinta piazza nella R2C per Chiara Lombardi ed ottimi motivi per poter festeggiare le cento gare in carriera da parte di Luca Guglielmetti, nuovo portacolori della scuderia valdinievolina e quinto nell’affollata classe R2B.

[gabriele michi]