JOLLY RACING TEAM CON IL “POKER” AL RALLY CITTÀ DI SCANDICCI

La scuderia di Larciano attesa sulle strade della provincia di Firenze con quattro equipaggi.. Coppa Italia “sfortunata” per Roberto Vannini, limitato da un’uscita di strada al Rally del Lazio

LARCIANO. Saranno quattro, gli equipaggi portacolori di Jolly Racing Team al 1° Rally Città di Scandicci – Colli Fiorentini, appuntamento in programma nel fine settimana in provincia di Firenze. A capitanare la spedizione sarà Mauro Zurri, che tornerà sulla Skoda Fabia Rally2 a margine del soddisfacente esordio sulla vettura vissuto al Rally delle Colline Metallifere.

Al suo fianco, come solitamente avviene, siederà il copilota Simone Gabbricci. Sarà della partita anche il campione italiano rally due ruote motrici Gianandrea Pisani, atteso per la prima esperienza al volante della Renault Clio Rally4, esemplare messa a disposizione da DP Autosport che condividerà con Simone Brachi. Reduce da un Rally Città di Bassano di grande intensità, è atteso nel confronto a due ruote motrici anche Leonardo Santoni che ritroverà, dopo l’ultima manche del Tricolore Asfalto, la Renault Clio Williams di Laserprom 015, con Andrea Scarpelli alle note. Compagni di squadra, anch’egli all’interno del paddock del team larcianese, saranno compartecipi dell’appuntamento Alessandro Morosi e Maicol Bianconi, con il pilota all’esordio sulla Renault Clio Williams. Il Rally di Scandicci chiamerà a rapporto anche i copiloti di “casa” Jolly Racing Team, con Sandro Sanesi sul sedile destro della GR Yaris di Jean Claude Vallino.

Sfortunato epilogo, nella Finale Nazionale Coppa Italia Rally proposta nello scorso weekend sulle strade del Rally del Lazio, per Roberto Vannini. Il pilota portacolori, qualificato all’appuntamento conclusivo come vincitore della Coppa Rally di Zona 6 nella classe N2, ha concluso in quinta posizione di classe seppur attardato da un’uscita di strada accusata dalla sua Peugeot 106, vettura condivisa con Alessandro Forni.

[gabriele michi]