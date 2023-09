JOLLY RACING TEAM CON QUINDICI EQUIPAGGI AL RALLY CITTÀ DI PISTOIA

La scuderia di Larciano si presenta in forze all’ultimo appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6, in svolgimento oggi e domani sulle strade della provincia

LARCIANO. Sono in tutto quindici, le vetture schierate da Jolly Racing Team al Rally Città di Pistoia. La scuderia di Larciano sarà parte integrante dell’ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 6 affidando a Stefano Leporatti e Maurizio Maccioni ambizioni legate alla classe S1600, classe che li vedrà interpretare la Renault Clio messa a disposizione da Laserprom 015.

Saranno al “via” della pedana di Piazza Gavinana anche Francesco Bartali e Luigi Franceschi (Peugeot 208 Rally4), Amedeo Venturi e Veronica Modolo (Peugeot 208 R2), Luca Zinanni e Silvio Gabrielli (Renault Clio Williams), Giacomo Martinelli e Carlotta Dallai, Giuseppe Carli e Giuseppe Bernardi (entrambi gli equipaggi su Renault Clio Rally5).

Nella classe K10, sfida a tre tra le Peugeot 106 S16 di Sandro Incerpi e Lorenzo Quarta, Alessandro Scartabelli e Davide Becucci, Maurizio Corsi e Alessandro Morosi. Nella classe A5, a rappresentare il sodalizio sarà la Peugeot 106 di Luca Flori e Antonio Pellegrino – con il pilota interprete nel confronto Under 25 – mentre, nella classe N2, a farlo saranno Roberto Vannini e Alessandro Forni, su Peugeot 106, tipo di vettura che avranno a disposizione anche Gilberto e Moreno Bartolotti. Gabriele Iacopinelli e Maurizio Benassi saranno invece chiamati ad interpretare la Fiat Seicento A0. Nel confronto storico, sfida tra la BMW M3 di Giovanni Mori e Michele Frosini e quella di Brunero Guarducci e Alessio Migliorati.

Quattro, i copiloti di Jolly Racing Team impegnati sulle strade della provincia di Pistoia: Marco Nesti (Renault Clio S1600), Lorenzo Fratta (Citroën C2 R2), Dario Giacomelli (Peugeot 106 N2) e Roberto Micalizzi (Peugeot 106 A6). Al Rallye Sanremo, cornice che ospiterà la Suzuki Rally Cup, il sodalizio sarà rappresentato da Sandro Sanesi.

[gabriele michi]