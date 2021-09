JOLLY RACING TEAM “DI CLASSE” AL RALLYE ELBA STORICO

La scuderia valdinievolina conquista il successo nella classe 1150 di 3° Raggruppamento grazie alla performance di Marino Costa, impegnato sulle strade “di casa” su Fiat 127 Sport, condivisa con Luca Lazzeroni

LARCIANO. Ha assecondato le aspettative della vigilia il Rallye Elba Storico affrontato — lo scorso fine settimana — da Jolly Racing Team. La scuderia di Larciano, rappresentata da Marino Costa, si è elevata al primo posto della classe 1150 concretizzando un risultato che lo ha visto esprimere al meglio le caratteristiche della Fiat 127 Sport, vettura di 3° Raggruppamento.

La gara, valida come tappa del Campionato Europeo FIA e del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, è stata caratterizzata da un elevato tasso di selettività, particolare che ha amplificato il risultato finale conquistato dal portacolori della scuderia larcianese e dal copilota Luca Lazzeroni, noni nella classifica di raggruppamento.

“Una gara perfetta, avviata con un gran tempo staccato nella prima prova speciale — il commento di Marino Costa — abbiamo preso un pò di margine per poi amministrare e presentarci, nella giornata conclusiva, sulle strade di casa sfruttando al massimo la conoscenza delle strade.

La gara si è confermata bellissima, il secondo giorno abbiamo dovuto confrontarci con la nebbia e questo ha alzato il livello, con diversi equipaggi costretti ad abbandonare anzitempo la gara. Tutto ha girato alla perfezione, abbiamo avuto a disposizione una gran macchina”.

Protagonista nel confronto di classe anche Alessio Pellegrini, copilota che ha conquistato la pedana d’arrivo anch’egli su Fiat 127 Sport. Sfortunato epilogo per Sandro Sanesi, codriver impegnato su Ford Sierra RS Cosworth di 4° Raggruppamento, costretto al ritiro nella settima speciale. Soddisfazioni sono arrivate anche dalle strade della Coppa Valtellina, con Luca Guglielmetti a rappresentare Jolly Racing Team in dodicesima posizione assoluta, vincitore come copilota della classe R3C sul sedile destro della Renault Clio.

[michi — jolly racing team]